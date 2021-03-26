Ванная комната с мансардным окнами — особое место

На сегодня тенденции архитектуры частного домостроения таковы, чтобы минимизировать количество непрактичных помещений. Это ярко отражено в создании уютной теплой мансарды вместо холодных чердаков.

Безусловно, в таких стильных жилых элементах, как мансарда, большую роль играют мансардные окна, которые монтируются в плоскости кровли и обеспечивают достаточный уровень освещенности и вентиляции. Иногда такие окна оказываются более эффективными, так как монтируются под наклоном. Здесь важно соблюдение пропорций – для оптимального освещения остекленная площадь должна быть не меньше 10% от общей площади мансарды. В любом случае этот элемент интерьера на мансарде просто необходим, ввиду своей высокой функциональности и полезности.

Материал и конструкция

Мансардные окна выполняются, как правило, из дерева. Это связано с высокими требованиями к тепловому расширению материала. Например, в ванных комнатах устанавливают защищенные полиуретановым покрытием.

Ручки для открывания створок бывают нижние и верхние, а оси вращения делятся на верхние и центральные. В случае высокого размещения мансардного окна, возможно, его радиоуправление, применение датчика дождя с программированием данных функций. Такое называют «умным» окном.

Вентиляция и энергосбережение

Система проветривания мансардных помещений обеспечивается за счет мансардных окон сайта https://vashamansarda.com/ru/room_types/bathroom/. Для этого в них предусмотрена фиксация створок в нескольких положениях, а также естественная вентиляция при закрытом окне, благодаря специальному клапану.

Для современных мансардных окон характерна эффективная теплоизоляция в виде энергосберегающих стеклопакетов, заполненных определенным инертным газом.

Монтаж

Их установка предусматривает специальный оклад в виде набора металлических планок для соединения кровли с окном.

Дополнительные элементы

Также изготовители мансардных изделий для удобства клиентов предлагают широкий ассортимент оконных аксессуаров: маркизет, москитных сеток, жалюзи, шторок и др.

Достоинства

Преимуществом является их эстетичность, связанная с их достаточно высоким расположением. Поэтому увидеть из такого окна улицу практически невозможно, как и с улицы, что происходит в мансарде.

Дизайнеры и проектировщики постоянно обыгрывают идею мансарды.

Мансардные окна имеют такую конструкцию, которая позволяет легко чистить оконные стекла. Монтаж таких окон должен производиться с сохранением кровельной теплоизоляции. Также с особой тщательностью следует утеплять периметр оконной коробки.