ГлавнаяРецептыК Международному дню пиццы: попробуйте этот рецепт кулинарной гордости итальянцев от шефа К Международному дню пиццы: попробуйте этот рецепт кулинарной гордости итальянцев от шефа На чтение: 2 минуты 9 февраля мир празднует Международный день пиццы. Если представится возможность отдать дань уважения этому блюду — поможет рецепт известного итальянского кулинара. НОВОСТИ КУЛИНАРИИ Популярный шеф-повар Марко Черветти рассказывает, что пицца существовала в Неаполе еще 2 тысячи лет назад. Одно из древнейших блюд, история и актуальность которого дошли до наших дней. Интересно Рыба точно не пригорит: какой секретный ингредиент надо поставить на сковородку Однако особую популярность оно приобрело в конце 19 века, когда многие итальянцы эмигрировали в Америку. Местным жителям особенно пришлось по вкусу вкусное блюдо, которое можно есть прямо посреди улицы. Профессиональные секреты Черветти поделился, что настоящая пицца готовится всего 2,5 минуты, а запекание теста длится всего 1 минуту. Также он добавил, что стоит учесть, что профессионалы готовят пиццу в печи, которая разогрета до очень высокой температуры. Кроме того, тесто не должно быть хрустящим, поэтому правильное сочетание воды, муки и дрожжей играет ключевую роль. Рецепт домашней пиццы Время: 10 минут + время отдыха теста Порций: 1 Ингредиенты: – дрожжи – 2,5 грамма; – вода – 0,5 литра; – 25 грамм морской соли граммов морской соли; – мука, помидорный соус, пармезан, маслины, красный лук, каперсы, анчоусы, базилик, орегано, запеченные баклажаны. Приготовление: Дрожжи и соль растворяем в воде. Смазываем пальцы оливковым маслом, медленно добавляем муку и замешиваем тесто. Оставляем тесто отдохнуть. Черветти советует срок в 14 часов. Раскатываем тесто и смазываем помидорным соусом. Добавляем начинку. Запекаем минутку при очень высочайшей температуре. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями