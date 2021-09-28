Как приготовить травяную ванну для ребенка?

В отличие от взрослого кожного покрова, привыкшего ко многим раздражителям в виде различных средств для личной гигиены (гели для душа, шампуни и мыло), кожа ребенка очень чувствительная и нежная. Уход за крохой должен быть более бережный и тщательный. Помочь, в безопасном мытье малыша всегда могут ванночки с травяными настоями. Такие процедуры полезны и благоприятно воздействуют на ребенка в целом. Ванночки и аксессуары вы можете заказать в интернет-магазине https://lebebe-boutique.com/kupaemsya/vannochki/.

Грамотно подобранные травы и их смеси, помогут справиться с простудой, с кожными высыпаниями, нервной возбудимостью и просто насытят кожу малыша полезными элементами.

С рождения в детскую ванночку можно добавлять настой из ромашки, душицы или тимьяна. Одну ложку с горкой травы заливаем водой, 1 литр и немного кипятим, или же заливаем горячей кипяченой водой и оставляем на ночь. После такого купания малыш будет спокоен и крепко спать, а если есть высыпания, то они исчезнут после нескольких процедур.

Стимулировать обмен веществ ребенка поможет ванна с настоем сбора из листьев березы, крапивы, мяты и череды. Шесть ложек также на литр кипящей воды. Чем дольше настаиваем сбор, тем круче и насыщеннее получится настой.

Справиться с потничкой может ванночка с календулой или лавандой. Берем пять столовых ложек сухоцвета и настаиваем около часа в литре кипятка, затем процеживаем и добавляем в воду для купания.

Значительно облегчит страдания крохи при кишечных спазмах и коликах, ванна с отваром из пустырника или шишек хмеля. Полностью избавиться от расстройства процедура не поможет, но малышу станет легче.

Есть травы с противовоспалительными и антивирусными эффектами. Это эвкалипт, багульник, мать-и-мачеха и хвоя. Ванночка должна быть немного теплее обычной, запах отвара совместно с промыванием, поможет справиться с насморком или простой. Естественно, не стоит купать ребенка, если есть температура.