Варианты как отметить день рождения в Челябинске

Набор детского лазертаг или домашний пейнтбол

Не знаете, где отметить день рождения? Данная статья вам расскажет про отличный вариант в виде лазертага в Челябинске. Набор пистолетов для лазертага предназначен для веселого и здорового семейного отдыха. Традиционно, игра в lasertag требует от участников носить жилет, в который встроены датчики попадания. Но компания Forcetag пошла по другому пути, в результате чего датчики были размещены в стволе каждого бластера (пистолета), и теперь игроки должны стремиться попасть в пистолет противника, при этом нет необходимости надевать на себя неудобный жилет.

Для кого этот продукт?

Этот продукт идеально подходит для семей, ищущих игры и игрушки для всестороннего здорового развлечения. Вместо того, чтобы приковывать взгляды детей к экранам смартфонов, планшетов или телевизоров, домашние игровые наборы Laser Tag стремятся заставить двигаться не только ваших детей, но и вас самих, поскольку это достаточно увлекательная игра, которая не оставит равнодушным никого. Обладатели таких игрушек отмечают чувство большого удовлетворения, играя всей семьей. Что интересно, вы можете приобрести несколько таких наборов, чтобы играть в лазертаг маленькими или большими командами.

Это будет идеально, если вы любите собираться большими компаниями с детьми и активно развлекаться. Мы считаем, что такие наборы Laser Tag подойдут для игры во всех домах, квартирах, на открытом воздухе, в таких местах, как парки и спортивные площадки, также подойдут для спортивных школ, активных мероприятий, детских площадок в торговых центрах, где родители оставляют своих детей, а сами отлучаются на какое-то время по своим делам. Однако, этот продукт не подойдет тем, кто предпочитает менее активные игры.

С точки зрения игрового процесса, у вас не должно возникнуть проблем с обучением игре. Единственная необходимая корректировка – вместо того, чтобы целиться в самих соперников, вы должны нацеливаться на их бластеры.

Геймплей очень приятный, с четырьмя различными режимами оружия, четырьмя цветовыми настройками команды, вибрацией и звуковым оповещением, и конечно же неограниченным размером команд.