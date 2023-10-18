Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соленые зеленые помидоры. По желанию можно добавить во время засолки перец чили, если любите острое.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Зеленые помидоры 600 Грамм

Вода 500 Миллилитров

Соль 2 Ст. ложки

Чеснок 3 Зубчика

Перец душистый горошком 1 Штука

Перец черный горошком 5 Штук

Семена укропа 1/2 Чайных ложки

Семена горчицы 1/2 Чайных ложки

Петрушка 1/2 Пучка

Количество порций 4

Калорийность

15 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зеленые помидоры соленые»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, обсушите, затем наколите вилкой около плодоножки.

Выложите зеленые помидоры в глубокую стеклянную емкость. Также можно использовать банку.

Сверху накройте помидоры петрушкой, добавьте пару очищенных зубчиков чеснока, перец горошком и семена укропа и горчицы.

Для рассола растворите в чистой кипяченой воде соль.

Влейте рассол так, чтобы он полностью покрывал помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 1,5 недели.

После вскипятите рассол и остудите, затем снова залейте им помидоры и уберите в холодильник для хранения. Зеленые помидоры соленые готовы, приятного вам аппетита!