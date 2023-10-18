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Зеленые помидоры соленые

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Зеленые помидоры соленые

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соленые зеленые помидоры. По желанию можно добавить во время засолки перец чили, если любите острое.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры 600 Грамм
  • Вода 500 Миллилитров
  • Соль 2 Ст. ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Перец душистый горошком 1 Штука
  • Перец черный горошком 5 Штук
  • Семена укропа 1/2 Чайных ложки
  • Семена горчицы 1/2 Чайных ложки
  • Петрушка 1/2 Пучка

Количество порций 4

Калорийность

15 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зеленые помидоры соленые»

Зеленые помидоры соленые

Подготовьте все ингредиенты.

Зеленые помидоры соленые

Помидоры помойте, обсушите, затем наколите вилкой около плодоножки.

Зеленые помидоры соленые

Выложите зеленые помидоры в глубокую стеклянную емкость. Также можно использовать банку.

Зеленые помидоры соленые

Сверху накройте помидоры петрушкой, добавьте пару очищенных зубчиков чеснока, перец горошком и семена укропа и горчицы.

Зеленые помидоры соленые

Для рассола растворите в чистой кипяченой воде соль.

Зеленые помидоры соленые

Влейте рассол так, чтобы он полностью покрывал помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 1,5 недели.

Зеленые помидоры соленые

После вскипятите рассол и остудите, затем снова залейте им помидоры и уберите в холодильник для хранения. Зеленые помидоры соленые готовы, приятного вам аппетита!

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