Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соленые зеленые помидоры. По желанию можно добавить во время засолки перец чили, если любите острое.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зеленые помидоры Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Зеленые помидоры 600 Грамм
- Вода 500 Миллилитров
- Соль 2 Ст. ложки
- Чеснок 3 Зубчика
- Перец душистый горошком 1 Штука
- Перец черный горошком 5 Штук
- Семена укропа 1/2 Чайных ложки
- Семена горчицы 1/2 Чайных ложки
- Петрушка 1/2 Пучка
Количество порций 4
Калорийность
15 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Зеленые помидоры соленые»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, обсушите, затем наколите вилкой около плодоножки.
Выложите зеленые помидоры в глубокую стеклянную емкость. Также можно использовать банку.
Сверху накройте помидоры петрушкой, добавьте пару очищенных зубчиков чеснока, перец горошком и семена укропа и горчицы.
Для рассола растворите в чистой кипяченой воде соль.
Влейте рассол так, чтобы он полностью покрывал помидоры. Оставьте при комнатной температуре на 1,5 недели.
После вскипятите рассол и остудите, затем снова залейте им помидоры и уберите в холодильник для хранения. Зеленые помидоры соленые готовы, приятного вам аппетита!