Важные стройматериалы и крепежи. Какой вид фиксатора пользуется популярностью?

В настоящее время выбор всевозможных фиксаторов для разного рода арматурных изделий достаточно велик. Вместе с тем важно приобрести наиболее подходящий образец. Для сборки опалубки используются фиксаторы пружинные, его монтируют на концах ограничительной трубки, при установке двух болтов необходимо использовать два конуса. Чтобы не произошло затекание бетонной смеси, рекомендуется применять конусы с трубкой ПВХ. В этом случае внутренний диаметр трубки составляет 2,2 см, обычно производят такие изделия с диаметром 4 см и 4,5 см.

Выбираем фиксаторы для арматуры

В процессе строительства окон и стен рекомендуется применять фиксаторы для арматуры Звездочка. Такой образец обеспечивает жесткое крепление на арматуре. Он задает расстояние между краем бетонного изделия и арматурой. Важно, чтобы фиксатор отличался однородностью материала и оттенка. Если отмечаются какие-либо прожилки на его поверхности, это может свидетельствовать о низком качестве такого образца и его ненадежности. Важно, чтобы на корпусе фиксатора была соответствующая маркировка, которая свидетельствует об определенном размере защитного слоя, диаметре изделия. Фиксатор должен иметь надежную конструкцию, поэтому следует обратить внимание на жесткость корпуса и особенность замка.

Конструкция фиксатора Колесико предназначается для одного размера арматуры, поэтому его нельзя считать достаточно практичным и широко применяемым. Образец Звездочка, состоящий из двух пластин, оснащенный замком, отличается универсальностью. Он достаточно популярен, но имеет одни негативный момент: чрезмерная жесткость материала, из которого он изготавливается. Это может стать причиной его ломкости в процессе установки. Лучше всего выбрать фиксатор Звездочка умеренной жесткости, однородного оттенка, с маркировками, содержащий отменный замок, состоящий из одной пластины. В любом случае при выборе необходимого фиксатора следует учитывать все его характеристики и цель применения.