ГлавнаяРецептыПроще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки «МастерШеф» Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки «МастерШеф» На чтение: 1 минута Чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно тратить много времени. Особенно, если у вас есть лаваш. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко поделилась рецептом простого завтрака. Попробуйте приготовить быструю пиццу из лаваша. Будет вкусно Ребятишки его просто обожают: быстрый рецепт макаронника, как с детства Пицца из лаваша Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 круглых лаваша; – 150 граммов кетчупа или томатного соуса; – 200 граммов моцареллы; – 1 помидор; – 50 граммов ветчины. Приготовление: Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на грубой терке. Лаваш положите на противень и смажьте кетчупом. Сверху уложите сыр и накройте другим лавашем. Снова смажьте кетчупом, выложите сыр, помидоры и ветчину. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до румяной корочки. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить сладкую запеканку из лаваша – будет очень вкусно. Поделитесь с друзьями