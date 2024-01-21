Проще не бывает: гениальная идея быстрого завтрака от суперфиналистки «МастерШеф»

Чтобы приготовить вкусный завтрак, не нужно тратить много времени. Особенно, если у вас есть лаваш.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Суперфиналистка «МастерШеф» Ольга Рябенко поделилась рецептом простого завтрака. Попробуйте приготовить быструю пиццу из лаваша.

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Пицца из лаваша

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 круглых лаваша;

– 150 граммов кетчупа или томатного соуса;

– 200 граммов моцареллы;

– 1 помидор;

– 50 граммов ветчины.

Приготовление:

Помидоры помойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на грубой терке. Лаваш положите на противень и смажьте кетчупом. Сверху уложите сыр и накройте другим лавашем. Снова смажьте кетчупом, выложите сыр, помидоры и ветчину. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут до румяной корочки.

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