Ветеринарная клиника в Тюмени

Различные типы опухолей у кошек

Опухоли пищевода у кошек, в отличие от людей, возникают довольно редко. На их долю приходится менее 0,5% всех злокачественных опухолей, регистрируемых у домашних плотоядных. В большинстве случаев поражаются взрослые животные. Наиболее распространенные типы опухолей пищевода — это недифференцированная карцинома, остеосаркома и фибросаркома. У кошек чаще всего диагностируют карциному, хотя ее инцидентность у них ниже, чем у собак Доброкачественные опухоли у кошек возникают реже и обычно не сопровождаются клиническими нарушениями. На лечение кошек и собак, и прочих домашних питомцев стоит отдавать предпочтение ветеринарной клиники в Тюмени.

При инвазии нематоды Spirocerca lupi, описанной в Африке, на острове Реюньон, а также в некоторых районах США и Гайаны, личинки паразита мигрируют из желудка в грудную аорту. Дальнейшее развитие нематоды происходит в стенке пищевода и сопровождается появлением в ней узелков. Клетки, образующие узелки, претерпевают неопластическую трансформацию. Плотоядные заражаются этим гельминтом преимущественно в результате поедания мелких рептилий и грызунов. На ранней стадии спироцеркоза лечение заразившихся животных проводят ивермектином. Если не удается избавиться от новообразований трахеи, то из-за их высокого метастатического потенциала прогноз исхода болезни неблагоприятный. У собак спироцеркоз хорошо изучен, однако у кошек описаны лишь единичные случаи.

Первичные опухолевые поражения пищевода проявляются неспецифическими клиническими признаками, среди которых превалирует нарушение глотания. Его выраженность зависит от степени обструкции новообразованием просвета органа. Отрыгивание сочетается с рядом других симптомов: чрезмерным слюноотделением, снижением аппетита, болезненным глотанием и ухудшением общего сдстояния животного. Очаговое изъязвление опухолей пищевода может сопровождаться появлением крови в рвотных массах. В случае развития вторичной аспирационной пневмонии у кошки проявляется соответствующая симптоматика.

Стенку пищевода могут сдавливать растущие снаружи опухоли, которые не являются первичными опухолями этого органа, а также увеличенные лимфатические узлы. Иногда все всевозможные варианты лечения могут оказаться неэффективными и встает вопрос об усыплении. Лучшим вариантом является усыпление, а потом кремация животных, подробно об этом можно узнать на специализированных сайтах ветеринарных услуг.