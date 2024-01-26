Вареники: как правильно приготовить

Вареники многие любят с детства.

Их часто готовили родные для быстрого и сытного обеда. Они бывают с различной начинкой: грибной, овощной, сладкой.

Преимущество этого блюда в том, что готовый продукт можно заморозить и употреблять в любое удобное время, не тратя много времени на приготовление, рассказывает Архипова Юлия.

Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 27.01.2024 02:10 Проверено редакцией

Для плотного приема пищи больше подходят, например вареники с картошкой, научиться этому рецепту несложно.

Ингредиенты для приготовления

Тесто:

Вода 250 мл.

Пшеничная мука 500 г.

Яйцо 1 шт (небольшое).

соль 1 ч.л.

Начинка:

Картофель 700 г.

Молоко 100-150 мл.

Масло (сливочное) 30 г.

1 крупная луковица

Соль и приправы по вкусу.

1 шаг. Подготовка начинки: очистить картофель и для более быстрого приготовления порезать его пополам. Положить картошку в кастрюлю, залить водой (она должна покрывать его полностью), подсолить и отварить.

Пока основной ингредиент вариться нарежьте лук на мелкие кусочки и отправьте жариться на сковороду с добавлением небольшого количества растительного масла.

По вкусу можно добавить различные специи. Также важно не сжечь лук, чтобы в дальнейшем он не горчил. Вместе с ним можно использовать другие ингредиенты: тертую морковь, грибы, а для более жирного варианта — сало.

2 шаг. Из кастрюли с картошкой сливаем всю воду, добавляем жареный лук и разминаем ее до консистенции пюре, добавляя подогретое молоко (его также можно заменить водой, в которой он варился) и сливочное масло. В готовую начинку, по желанию добавьте зелень.

3 шаг. Приготовление теста: просеянную муку смешать с солью, яйцом и водой. Замесить крутое тесто без комочков.

4 шаг. Заготовку теста поделить на одинаковые кусочки, каждый из них раскатать в средней плотности круглую лепешку.

Главное не переборщить с раскатыванием, иначе масса порвется при варке. Выложить на нее чайную ложку начинки. Скрепить края вареника. Это можно сделать несколькими способами.

Например, слепить смоченные водой края вместе руками. Или приплюснуть при помощи вилки, тогда края изделия получиться узорчатым. Заготовка вареников готова.

5 шаг. Часть блюда можно сварить сразу, а оставшуюся заготовку разложить на дощечки и заморозить. После 7 – 9 часов в морозилке расфасовать по пакетам.

Для приготовления поставьте кастрюлю с водой на огонь и доведите до кипения.

Подсолите воду и опускайте вареники, дождавшись, когда они всплывут, готовьте их в течение 5-10 минут. Блюдо готово. Для красивой подачи можно полить их сметаной и посыпать сверху зеленью.

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