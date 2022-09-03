Вхідні та міжкімнатні двері в інтернет магазині StroyStok

Якщо ви вирішили зробити масштабний ремонт у квартирі або обмежилися оновленням однієї кімнати, напевно, замислитеся про заміну дверного полотна на сучасніше. Але вибір міжкімнатних дверей – не таке просте заняття, як може здатися на перший погляд. Ринок внутрішніх дверей різноманітний і можна легко помилитися, підібравши невідповідну по дизайну або недовговічну модель.

У нашій статті зібрані експертні поради про те, як правильно вибирати міжкімнатні двері до квартири. Висновки засновані на власному досвіді продажу дверних конструкцій, вивченні запитів покупців, їх відгуків про моделі та колекції. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтеся: як підібрати дверний комплект, чим керуватися при виборі і зможете успішно консультувати друзів, знайомих, допомагаючи їм купити кращі внутрішні двері. Вхідні та міжкімнатні двері ви можете без жодних проблем замовити в STROYSTOK.IN.UA.

Якими мають бути «ідеальні» двері

Головне правило вибору говорить: всі двері в квартирі повинні бути однаковими за дизайном (можуть відрізнятися тільки склом) і поєднуватися із загальним стилем інтер'єру. Але в залежності від того, куди планується установка, дверний комплект повинен мати певні властивості.

Ми стали з'ясовувати, на чому наші покупці будують вибір дверей, які якості для них першорядні, а які другорядні і провели спеціальне опитування (будемо раді, якщо ви також візьмете участь у майбутніх наших дослідженнях). У цілому нині, результати різнилися, але варіантів самих якостей було небагато, ми розставив в порядку значимості:

дизайн;

ціна;

надійність-довговічність-якість;

стійкість до екстремальних навантажень, безпека (в будинку тварини чи неслухняні діти);

зручність користування та комфорт;

простота у догляді.

Саме за цими критеріями вибирають близько 90% усіх клієнтів. Оскільки всі двері в квартирі зазвичай однакові, ці характеристики важливі для всіх дверей в квартирі. Але якщо поставити аналогічні питання професіоналу, запитавши у нього які властивості повинні мати міжкімнатні двері, він неодмінно уточнить: а куди планується установка? Різні приміщення пред'являють свої вимоги до дверної конструкції.

Декілька порад підбору внутрішніх дверей у певну кімнату:

двері у вітальню повинні пропускати багато світла і відкриватися не заважаючи проходу, не затуляючи предмети інтер'єру і т.д., оскільки вони зазвичай відкриті;

полотна в спальню повинні забезпечувати максимальну звуко- та світлоізоляцію, можливість усамітнення (має бути замок);

дверні комплекти для кухні повинні ізолювати від запахів, мати простоту догляду і мати вологостійку конструкцію;

двері в дитячу переважно повинні забезпечувати звукоізоляцію, безпеку та антивандальний захист;

дверні полотна у ванну та туалет обов'язково повинні бути вологостійкими з можливістю закритися;

дверні блоки для особистого кабінету повинні мати гарну звукоізоляцію, замикатися зсередини і зовні.

Згідно з опитуванням, мінімальні вимоги наші клієнти пред'являють до дверей для гардероба або комори – вони повинні просто виконувати пряму функцію (закрити/відкрити).