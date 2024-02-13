Рецепты из кабачков — это вкуснятина, которую можно кушать и не бояться поправиться. Кабачки имеют минимальную калорийность и не имеют ярко выраженного характерного вкуса и аромата. Это позволяет готовить из кабачка массу вкуснейших блюд – закуски, салаты, полноценные горячие блюда и даже десерты. Я каждый год жду с нетерпением сезон кабачков, чтобы воспользоваться своей любимой подборкой, порадовать себя и свою семью необыкновенными блюдами. Сегодня хочу поделиться своими фаворитами среди множества рецептов с вами.

Рецепт оладий из кабачков на сковороде

Оладьи из кабачков на сковороде – блюдо, которое получается очень вкусным, независимо от того, в каком виде его подавать. Кабачковые оладьи чаще всего дополняют сметаной. Минус этого блюда в том, что оладьи впитывают много масла. Если вы следите за потреблением жиров, оладьи можно приготовить на антипригарной сковороде без масла или запечь в духовке.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 2 шт.

Чеснок 3 зуб.

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо куриное 4 шт.

Укроп по вкусу

Мука пшеничная 100 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 30 мин.

Рецепт этого блюда из кабачков очень вкусный и простой. Молодые кабачки среднего размера ополосните, обсушите на кухонном полотенце. Кончики обрежьте. Овощи измельчите на крупной терке. Сложите в миску, немного присолите, размешайте и оставьте минут на 10, чтобы выделилась лишняя жидкость. С чеснока и луковицы снимите верхний слой, ополосните и измельчите острым ножом. Зелень укропа ополосните, обсушите и мелко нарубите. Отожмите кабачок, слейте лишнюю жидкость. В миску разбейте предварительно вымытые и просушенные яйца. Через мелкое сито просейте 100 граммов пшеничной муки, добавьте измельченный укроп, чеснок и луковицу. Размешайте до однородной консистенции кабачковое тесто. При необходимости сдобрите солью и молотым перцем. Еще раз размешайте. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Столовой ложкой выложите тесто на расстоянии друг от друга. Обжарьте до румяного состояния с одной стороны. Лопаткой переверните на вторую сторону и обжарьте до золотистой румяности. Обжаренные оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами в несколько слоев, чтобы избавиться от излишков масла. Блюдо из кабачков готово! Оладьи переложите на блюдо для подачи и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Классическая кабачковая икра

Классическая кабачковая икра – шедевр, знакомый с детства. Закуска, которая выручит вас в любой ситуации: если гости на пороге, нужен быстрый перекус или некогда готовить. Блюдо из кабачков получается умопомрачительным, остановиться просто нереально. Бюджетная закуска, которую можно литрами наготовить летом, приложив минимум усилий, и наслаждаться всю зиму.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 1 кг

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 200 гр.

Морковь – 230 гр.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Паста томатная – 90 гр.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочей поверхности сложите ингредиенты для аппетитной икры. Вместо стручкового острого перца можно использовать молотый красный перец.

Шаг 2. Кабачки ополосните, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы. Переросшие овощи очистите от грубой кожуры и семян. Кабачки нарубите. Морковку ополосните, кожуру очистите овощечисткой. Нарежьте. Удалите шелуху с репчатого лука, сполосните и измельчите острым ножом.

Шаг 3. Нагрейте глубокую сковородку или казан на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Зарумяньте луковицу и переложите со сковородки в миску.

Шаг 4. Следом обжарьте нарезанную морковь и тоже переложите в миску.

Шаг 5. Подлейте масло, сложите в казан кабачки и обжарьте, помешивая, пару минут.

Шаг 6. Когда кабачки станут прозрачными, переложите к ним обжаренные овощи. Периодически помешивая, чтобы ничего не пригорело, готовьте приблизительно минут 15.

Шаг 7. Приготовленную овощную массу пробейте погружным блендером или перекрутите через мясорубку.

Шаг 8. Казан с измельченной икрой опять поставьте на конфорку нагреваться. Сдобрите томатной пастой. Приправьте солью, молотым перцем и сахарным песком. Размешайте, чтобы все ингредиенты подружились. Томите 10 минут, не забудьте накрыть крышкой, икра может брызгаться.

Шаг 9. Зубчики чеснока очистите от шелухи, ополосните и пропустите через чеснокодавилку. Приправьте овощи. Томите минут 5. Отключите, налейте яблочный уксус и перемешайте. Подготовьте банки – ополосните с пищевой содой. Способ стерилизации выбирайте самостоятельно. Крышки обдайте крутым кипятком.

Шаг 10. Кипящей овощной массой заполните стерилизованные банки. С помощью закаточной машинки хорошо закатайте. Заготовку переверните крышками вниз и полностью остудите в таком положении.

Шаг 11. Остывшие баночки с икрой уберите в погреб или другое место, где храните зимние заготовки. По желанию, доставайте баночку с угощением и наслаждайтесь овощным деликатесом. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт запеканки из кабачков в духовке

Запеканка из кабачков в духовке получается божественной! Яркое блюдо, которое понравится всем и даже тем, кто отрицает кабачки во всех проявлениях. Запеканка принесет вам массу эмоций. Самое приятное то, что не нужно тратить много времени, чтобы вкусно покушать.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 1 шт.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Помидоры черри – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На столе соберите составляющие восхитительной овощной запеканки.

Шаг 2. Молодые кабачки среднего размера ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Овощи измельчите на крупной терке. Сложите в миску, немного присолите, размешайте и оставьте минут на 10, чтобы выделилась лишняя жидкость. Выжмите кабачок, слейте лишнюю жидкость.

Шаг 3. Луковицу избавьте от шелухи, ополосните и измельчите острым ножом или натрите на мелкой терке. Выжмите луковый сок, чтобы запеканка не поплыла.

Шаг 4. В миску разбейте предварительно вымытое и обсушенное куриное яйцо.

Шаг 5. 100 граммов сыра твердых сортов измельчите теркой или в кухонном комбайне. Половину отправьте к остальным ингредиентам. Вторую половину оставьте для румяной корочки.

Шаг 6. Сдобрите солью и молотым перцем.

Шаг 7. Насыпьте столовую ложку панировочных сухарей. Сухари вберут в себя излишки влаги и придадут плотности готовому блюду.

Шаг 8. Зелень петрушки ополосните, обсушите и мелко нарубите. Отправьте в миску.

Шаг 9. Размешайте до однородной консистенции кабачковую массу. Затем подготовленной массой наполните формы для выпечки, предварительно промазав стенки и дно маслом.

Шаг 10. Присыпьте натертым сыром. В центре разместите помидорку. Включите духовку разогреваться, установив на переключателе 180 градусов.

Шаг 11. Запекайте овощную массу 25 минут. За это время овощи приготовятся, а сыр расплавится и станет золотистым.

Шаг 12. Сочное и нежное кабачковое блюдо подавайте к столу. Кушайте и наслаждайтесь!

Фаршированные кабачки в духовке

Фаршированные кабачки в духовке получаются мега нарядными и выглядят превосходно. Блюдо можно подавать на обед или ужин, не боясь, что на боках отложатся лишние килограммы. Фаршированные кабачки понравятся всем, кто правильно и сбалансированно питается. Ваши гости оценят интересную подачу.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Фарш куриный – 250 гр.

Перец болгарский – 0,5 шт.

Помидоры – 1 шт.

Сыр твердый – 60 гр.

Зелень укропа – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В одном месте составьте продукты для вкуснейшего сытного блюда. Заранее разморозьте 250 граммов куриного фарша. Фарш можно использовать любой по вашему усмотрению.

Шаг 2. Сладкий перец ополосните, разрежьте пополам, ножом вытащите внутренности. Очищенный перец нарубите мелким кубиком.

Шаг 3. Измельченный перец сложите к фаршу, приправьте любимыми специями. У меня – соль и молотый перец. Используйте свои любимые пряности. Отлично подойдут прованские или итальянские травы, а также сухой чеснок. Тщательно перемешайте составляющие начинки.

Шаг 4. Помидор ополосните, обсушите, удалите плодоножку и мелко нарежьте. Зелень укропа ополосните, обсушите и мелко нарубите. Сложите в миску. Размешайте до однородности.

Шаг 5. Молодые кабачки среднего размера ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. кабачки разрежьте на части, чтобы получились бочонки. Извлеките внутренности ложкой. Их можно измельчить и добавить в начинку или приготовить рагу.

Шаг 6. Кабачковые бочонки наполните начинкой. 60 граммов сыра твердого сорта нарежьте тонкими ломтиками и разместите сверху. Подготовленные кабачковые бочонки поместите в форму для запекания, предварительно промазав стенки и дно маслом. Включите духовку, нагрейте до 180 градусов.

Шаг 7. Запекайте начиненные овощи 25 минут. За это время овощи полностью пропекутся, а сыр расплавится и превратится в тянущуюся корочку. Аппетитное кабачковое блюдо с мясной начинкой подавайте к столу. Кушайте и наслаждайтесь!

Кабачок с помидорами, сыром и чесноком в духовке

Кабачок с помидорами, сыром и чесноком в духовке – великолепное блюдо, которое готовится за считанные минуты. Закуска получается нежной, сочной и ароматной. Аппетитные овощи под сырной корочкой выглядят ярко и красиво. Такое блюдо не стыдно подать гостям. Готовьте и кушайте с удовольствием.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Чеснок сухой – 2 щепотки.

Помидоры – 1 шт.

Сыр «Сулугуни» – 80 гр.

Итальянские травы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Панировочные сухари – 1 ст.л.

Сметана – 2 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На столе составьте ингредиенты для божественного кабачкового блюда.

Шаг 2. Молодой кабачок среднего размера ополосните, просушите кухонным или бумажным полотенцем. Кончики обрежьте. Овощи нарежьте кружочками.

Шаг 3. Помидор сполосните, обсушите, удалите плодоножку и нарежьте кружочками.

Шаг 4. Кабачковые кружочки обваляйте в панировочных сухарях. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Кружочки зарумяньте с двух сторон.

Шаг 5. Включите духовку разогреваться, установив на переключателе 180 градусов. Затем кружочками заполните дно формы для выпечки, предварительно промазав стенки и дно маслом. Приправьте специями – солью, перцем и сухим чесноком. Кружочки прослоите сметаной.

Шаг 6. На каждый кабачковый кружок выложите помидорку и сдобрите итальянскими травами.

Шаг 7. 80 граммов сыра «Сулугуни» нарежьте тонкими ломтиками. Сырными ломтиками накройте помидорки. Форму поместите в нагретую духовку. Запекайте овощи 15 минут. За это время овощи приготовятся, а сыр расплавится и станет тянуться.

Шаг 8. Аппетитные кабачки переложите на блюдо для подачи и угощайте родных и близких. По желанию, задекорируйте листиками петрушки. Кушайте и наслаждайтесь!

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом

Кабачковая икра с томатной пастой и майонезом – безумно вкусная заготовка, которая заканчивается раньше, чем наступает зима. Аппетитная и ароматная закуска не останется без внимания ваших гостей. За эту кабачковую икру я каждый год получаю невероятное количество комплиментов. Приготовьте и убедитесь в этом самостоятельно!

Время готовки – 3 ч. 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 3 кг.

Морковь – 300 гр.

Лук репчатый – 500 гр.

Сахар-песок – 6 ст.л.

Томатная паста – 350 гр.

Майонез – 250 гр.

Соль – 1,5 ст.л.

Уксус 9% – 20 мл.

Масло растительное – 0,5 ст.

Лавровый лист – 2 шт.

Черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 500 граммов репчатого лука избавьте от шелухи, промойте и нарежьте произвольно острым ножом. Способ нарезки не принципиален. Позже овощи все равно нужно будет измельчить.

Шаг 2. Морковку промойте, кожуру очистите овощечисткой. В очищенном виде должно получиться 300 граммов морковки. Нарежьте или измельчите теркой. Можно применить кухонный комбайн со специальной насадкой.

Шаг 3. Половину стакана масла без запаха вылейте в чашу мультиварки. На панели выберите программу «Жарка». Нажмите «Старт». Отправьте измельченную луковицу, зарумяньте. Следом положите морковку и пассеруйте еще минут 5. После чего овощи пробейте блендером или перекрутите через мясорубку.

Шаг 4. Кабачки промойте, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы. Переросшие овощи очистите от грубой кожуры и семян. Нарежьте произвольно и прокрутите через мясорубку.

Шаг 5. Измельченные овощи сложите в чашу от мультиварки. Такую икру вполне можно приготовить на плите.

Шаг 6. Насыпьте соль и сахарный песок. На панели выберите программу «Тушение». Закройте крышку. Установите таймер на 1,5 часа. Нажмите «Старт».

Шаг 7. Когда прозвучит оповещение об окончании программы, откройте крышку. Размешайте овощную массу.

Шаг 8. К перекрученным овощам добавьте 250 граммов майонеза и 350 граммов качественной томатной пасты. Тщательно перемешайте. На панели снова выберите программу «Тушение». Закройте крышку. Установите таймер еще на полчаса. Нажмите «Старт».

Шаг 9. Через 20 минут, откройте крышку. Налейте 20 миллилитров уксуса. Размешайте овощную массу до однородности. Готовьте до звукового оповещения.

Шаг 10. Подготовьте банки – вымойте с пищевой содой. Способ стерилизации выбирайте самостоятельно. Крышки обдайте крутым кипятком. Кипящей овощной массой заполните стерилизованные емкости.

Шаг 11. Хорошо закупорьте баночки. Заготовку переверните крышками вниз. Подождите, пока банки с закатками полностью остынут.

Шаг 12. Остывшие емкости с икрой уберите в кладовку или другое место, где храните зимние закатки. Когда захочется полакомиться, достаньте баночку с угощением и наслаждайтесь овощным блюдом. Приятного аппетита!

Тещин язык из кабачков на зиму

Тещин язык из кабачков на зиму – шикарная закуска для любителей острых блюд. Салат получается изумительным с ярким насыщенным вкусом, прекрасно дополняет обеденный стол или семейное застолье. Откупорив баночку, аромат распространяется по всему дому, так и манит едоков приступить к приему пищи!

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 1,5 кг.

Чеснок – 1,5 головки.

Горький перец – 1 шт.

Болгарский перец – 3 шт.

Томатный соус – 250 мл.

Сахар-песок – ¼ ст.

Соль – ½ ст.л.

Гвоздика – 4 бутона.

Уксус столовый 9% – 1,5 ст.л.

Вода – 120 мл.

Перец черный горошком – 7 шт.

Масло растительное – ½ ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На столе составьте продукты для яркой закуски.

Шаг 2. Кабачки промойте, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы. Переросшие овощи очистите от грубой кожуры и семян. Нарежьте произвольно.

Шаг 3. Нарезанные кабачки сложите в глубокую толстостенную кастрюлю.

Шаг 4. Горький перец сполосните. 1,5 головки чеснока очистите от шелухи. Овощи измельчите удобным методом. Чеснок можно пропустить через чесночницу. Горький перец нарежьте ножом.

Шаг 5. Сладкий перец сполосните, вырежьте внутренности с семенами, а сам овощ нарежьте таким же методом, как кабачок.

Шаг 6. Все овощи переложите в кастрюлю с кабачками.

Шаг 7. Овощи сдобрите томатным соусом, растительным маслом. Налейте 120 миллилитров воды. Приправьте специями – гвоздикой и горошками черного перца. Посолите и посахарите.

Шаг 8. Кастрюлю с содержимым переместите на плиту, установив среднюю температуру. Размешайте и подождите, пока овощи закипят.

Шаг 9. Накройте салат крышкой. Установите минимальный нагрев и томите 25 минут. Налейте уксус и перемешайте. Томите еще 5 минут. Подготовьте банки – вымойте с пищевой содой. Способ стерилизации выбирайте самостоятельно. Крышки ошпарьте крутым кипятком.

Шаг 10. Ароматной овощной массой заполните стерилизованную тару.

Шаг 11. Банки накройте крышками.

Шаг 12. Хорошо закатайте баночки закаточным ключом.

Шаг 13. Заготовку переверните крышками вниз. Накройте пледом или полотенцем. Подождите, пока банки с закатками полностью остынут.

Шаг 14. Остывшую тару с пикантным салатом уберите в кладовку или другое место, где храните зимние закатки.

Шаг 15. Когда захочется полакомиться, достаньте баночку с угощением и наслаждайтесь овощным блюдом.

Шаг 16. Салат получается ярким и душистым.

Шаг 17. Приятного аппетита!

Рецепт кабачков, жаренных в кляре на сковороде

Кабачки, жаренные в кляре на сковороде – простейшая закуска, с которой справится любой. Процесс приготовления не отнимет много времени, а результат приведет в восторг. Бюджетная закуска получается необыкновенно аппетитной и мгновенно улетает со стола.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачки – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Молоко – 200 мл.

Яйца куриные – 1 шт.

Майонез – 50 гр.

Мука пшеничная – 2,5 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На столе сложите продукты для аппетитной закуски.

Шаг 2. Кабачки сполосните, просушите на кухонном полотенце. Отрежьте концы. Переросшие овощи очистите от грубой кожуры и семян. Столовой ложкой вытащите внутренности. Нарежьте кольцами.

Шаг 3. Приготовьте кляр. Налейте 200 миллилитров молока. В миску разбейте предварительно вымытое и обсушенное яйцо. Взболтайте вилочкой. Присолите и насыпьте 2,5 столовых ложки пшеничной муки, предварительно просеянной через мелкое сито.

Шаг 4. Размешайте до однородной гладкой консистенции.

Шаг 5. Нарезанные кольца кабачков искупайте в приготовленном кляре.

Шаг 6. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Выложите кабачки в кляре на расстоянии друг от друга. Обжарьте до румяного состояния с двух сторон. Обжаренные кабачки выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами в несколько раз, чтобы избавиться от излишков масла.

Шаг 7. Приготовьте аппетитный соус. С майонезом соедините очищенные и пропущенные через чеснокодавилку зубчики чеснока. Размешайте до однородности.

Шаг 8. Кабачки в кляре подавайте к столу с ароматным соусом. Приятного аппетита!

Тушеные кабачки с овощами на сковороде

Тушеные кабачки с овощами на сковороде – классный способ дополнить мясо, курицу или рыбу. Овощи превосходно дружат между собой, дополняя друг друга. Ароматная еда порадует ваших родных. Тушеные кабачки одинаково аппетитны в любом виде. Именно поэтому мне нравится этот метод готовки.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Кабачки – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 150 гр.

Болгарский перец – 100 гр.

Петрушка – по вкусу.

Помидоры – 100 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Морковку ополосните, поскрябайте ножом. Головку луковицы избавьте от шелухи. Продукты нарежьте произвольно. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Пассеруйте до мягкости.

Шаг 2. Кабачок среднего размера сполосните, просушите кухонным полотенцем. Переросшие овощи очистите от грубой кожуры и семян. Столовой ложкой вытащите внутренности. Нарежьте соломкой. Цветной перец сполосните, вырежьте внутренности с семенами, а сам овощ измельчите тем же методом, как кабачок.

Шаг 3. Томаты промойте, просушите, вырежьте плодоножку и произвольно измельчите. Сложите в сковородку. Сдобрите натуральной томатной пастой без добавок и примесей, солью, сахарным песком и молотым перцем. Томите минут 10, не забывая переворачивать, чтобы ничего не подгорело.

Шаг 4. Чеснок нарубите острым ножом, предварительно сняв шелуху и сполоснув. Зелень петрушки сполосните, обсушите и мелко нашинкуйте. Отправьте к остальным составляющим. Размешайте и томите минут 5. Для такого блюда можно брать всевозможные составляющие, экспериментируя каждый раз.

Шаг 5. Яркое сочное блюдо из тушеных овощей подавайте к обеду самостоятельно. Тушеные овощи придутся по вкусу вегетарианцам и всем, кто обожает овощи. А если дополнить отбивной, жареной курочкой или котлетой – мясоеды тоже оценят. Кушайте вкусно и полезно. Приятного аппетита!

Котлеты из кабачков на сковороде

Котлеты из кабачков на сковороде – «такого не бывает», – скажете вы, пока не попробуете. Когда надоедает мясо и хочется чего-то простого и одновременно необычного, воспользуйтесь этим рецептом. И вы никогда не сможете отказаться от вкусного и интересного блюда. Этих копеечных котлет вы точно еще не пробовали!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачки очищенные – 700 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные – 2 шт.

Панировочные сухари – 200 гр.

Овсяные хлопья – 4 ст.л.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки сполосните, просушите на кухонном полотенце. Обрежьте кончики, при необходимости очистите от кожуры и внутренностей. Овощи измельчите на крупной терке. Сложите в миску, немного присолите, размешайте и оставьте на 10 минут, чтобы выделилась лишняя жидкость. Отожмите кабачок, слейте лишнюю жидкость.

Шаг 2. Чеснок и луковицу избавьте от шелухи, промойте и измельчите острым ножом. Отправьте к кабачкам. В миску разбейте предварительно вымытые и обсушенные яйца. Через мелкое сито просейте пшеничную муку, добавьте овсяные хлопья. Присолите и поперчите.

Шаг 3. Размешайте до однородной консистенции кабачковое тесто. Сформируйте котлетки одинакового размера и хорошенько обваляйте со всех сторон в панировочных сухарях.

Шаг 4. Таким образом, поступите со всем кабачковым фаршем.

Шаг 5. Нагрейте сковородку на средней температуре. Налейте масло для жарки без запаха, которым привыкли пользоваться. Выложите котлетки на расстоянии друг от друга. Обжарьте до румяности с обеих сторон. Обжаренные котлеты выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами в несколько раз, чтобы избавиться от излишков масла.

Шаг 6. Кабачковые котлетки переложите на блюдо, и угощайте родных и близких. Кушайте вкусно и полезно! Приятного аппетита!