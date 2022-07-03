Внедрение и сертификация ISO IEC 20000-1 — Управление ИТ-услугами

Разработка и совершенствование процессов проектирования, создания, предоставления, поддержки и управления ИТ-услугами.

Сертификация ISO 20000 системы управления ИТ-услугами демонстрирует способность предоставлять эффективные услуги, связанные с управлением конфигурациями и управлением изменениями, а также процесс охватывает управление инцидентами и проблемами.

В мире, который становится все более технологичным, способность предоставлять ИТ-услуги внутри и снаружи и решать проблемы дает компаниям конкурентное преимущество на национальном и международном рынках.

ISO 20000 обеспечивает основу и системный подход к планированию, внедрению, эксплуатации, анализу, обслуживанию и совершенствованию системы управления ИТ-услугами.

Что такое ISO 20000

ISO 20000 является наиболее признанным международным стандартом для систем управления ИТ. Характер ISO / IEC 20000-1 позволяет применять его ко всему спектру бизнес-секторов, областей и видов деятельности. Его объем может быть ограничен определенными областями организации или расширен, чтобы охватить всю внутреннюю деятельность и потребности клиентов.

ИТ помогает организациям установить политику и цели управления услугами и понять, как можно управлять важными аспектами, внедрить необходимые средства контроля и установить четкие цели для улучшения предоставления ИТ-услуг. Это позволяет организации управлять своими обязательствами по соблюдению применимых законов и требований, а также других обязательств заинтересованных сторон и регулярно проверять статус соответствия. Это позволяет постоянно совершенствовать систему управления для повышения ее производительности.

Стандарт ISO 20000 разработан таким образом, чтобы быть совместимым и согласованным с другими признанными стандартами систем менеджмента, включая ISO 9001. Поэтому он идеально подходит для интеграции в существующие системы и процессы управления.

Преимущества получения сертификата ISO 20000

Потенциальные преимущества ISO 20000-1 многочисленны, но наиболее значимыми и ощутимыми из них являются то, что стандарт позволяет вашей организации:

Создавать и управлять системой управления ИТ в рамках четко определенной и понятной структуры, которая в то же время является гибкой в соответствии с вашими собственными бизнес-потребностями и ожиданиями.

Снижение уязвимости к организационным рискам, особенно киберугрозам.

Соблюдать договорные требования.

Повысеть доверие потребителей и бизнеса и удовлетворенность предлагаемыми ИТ-услугами.

Обеспечить бесперебойную и бесперебойную работу как внутри, так и снаружи.

Для получения сертификации необходимо внедрить ISO 20000 систему управления ИТ-услугами, соответствующую требованиям стандарта.

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