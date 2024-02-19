Салат из огурцов и моркови «Оксана»: приготовьте роскошную закуску за считанные минуты

Салат из огурцов и моркови по-корейски прекрасно подойдет к обеду или ужину. Ароматная зелень только подчеркнет вкус овощей.

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Благодаря соевому соусу салат будет иметь восточные нотки. Попробуйте приготовить его по этому простому рецепту.

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Салат из огурцов и моркови по-корейски

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 1 морковь;

– 4 зубчика чеснока;

– пучок зеленого лука;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– половина чайной ложки паприки;

– половинка красного перца чили;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Помытые огурцы нарежьте соломкой. Помытую морковь почистите и натрите на терке по-корейски. Вымойте зеленый лук, обрежьте лишнее. Порежьте его крупными кусками. Все овощи сложите в полиэтиленовый пакет. Упакуйте его в еще один и закрутите, чтобы не пропускал воздух. Очистьте и промойте чеснок. Натрите его на крупной терке и отправьте в пакет. Вымойте перец чили, отрежьте половинку, очистьте от сердцевины и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте в пакет вместе с маслом. Добавьте уксус, соевый соус, паприку, черный перец и соль. Закрутите пакет, чтобы из него ничего не высыпалось. Перемешайте ингредиенты, слегка встряхивая, качая и оборачивая пакет. Можно замариновать салат несколько часов, а можно и сразу высыпать в миску.

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