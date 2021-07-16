Военмаг — ваш ориентир в мире военного снаряжения!

Военный антиквариат представляет собой особенную отрасль антикварных предметов, которые так или иначе связаны с военной отраслью. Мировая история рассказывает нам о том, что в мире было много великих побед и поражений. Неудивительно, что некоторые коллекционеры увлекаются именно военной тематикой. Ведь так интересно знать, как выглядели солдаты прошлых лет, какое у них было оружие, в чем секрет их побед и причины поражений. Интернет каталог военного антиквариата "https://voenmag.com.ua/" предоставляет широкий ассортимент военных антикварных вещей. Такие экземпляры Вы не найдёте нигде!

Что такое военный антиквариат?

Конечно же, большой интерес у коллекционеров вызывают награды, которыми награждали героев. Также большой интерес представляет оружие, особенно в цене холодное оружие. Настоящий коллекционер военного антиквариата дорожит каждой крупицей и по отдельности собирается все данные и предметы интересующей его эпохи. Они с особым трепетом хранят все, что относится к теме милитари.

Примечательно, что в настоящее время можно отыскать военный антиквариат не только 20 века, но даже тот, что относится к средневековью. Весь военный антиквариат в настоящее время подразделяют на несколько направлений, которые обладают особой ценностью:

оружие, в том числе холодное и огнестрельное;

военная форма;

предметы, использовавшиеся солдатами в быту;

особое снаряжение;

награды;

печатные издания.

Несмотря на военные действия, солдаты во все времена находили место для того, чтобы обеспечить себе досуг. Именно поэтому среди военного антиквариата довольно часто можно увидеть губные гармошки, картины и даже игрушки. Они тоже представляют ценность, поэтому эти предметы иногда можно встретить среди экспонатов на аукционах.

Что касается оружия, антикварное холодное оружие можно условно подразделить на несколько видов:

мечи;

топоры;

рапиры;

пики;

томагавки;

палицы;

мачете.

Особой красотой отличаются клинки, которые принадлежали известным японским самураям. А среди русского антикварного оружия особым спросом пользуются казачьи шашки.

Некоторые виды холодного оружия сегодня в сражениях уже не используются. Речь идет о сабле, арбалете, булаве. Они уже безнадежно устарели. А некоторое холодное оружие, которое относится к антикварному, до сих пор используется или стало обязательным атрибутом, как, например, кортик для офицеров ВМФ. Конечно, кортик вряд ли будет использоваться в бою, но он стал обязательным атрибутом парадной офицерской формы.