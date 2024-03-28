Получается вкусная и сочная: рецепт тушеной печени

Это простой и очень вкусный способ приготовления печени. Вы охотно будете смаковать это блюдо с любыми гарнирами и салатами.

Если вы любите нежные мясные блюда и вам нравится печень, попробуйте приготовить печень по этому рецепту. Всего 20 минут и у вас готово вкусное блюдо. Рецпетом поделились на сайте Shuba.Life.

Для этого блюда нам понадобятся две сковороды. Желательно, чтобы обе имели хорошо антипригарное покрытие. Одну из сковородок вы будете накрывать крышкой, чтобы печень не теряла влагу.

Тушеная печень

Ингредиенты:

печень — 1 кг;

соль;

перец черный молотый;

крахмал — 4 ст. л;

растительное масло;

масло сливочное несоленое — 20 г;

две луковицы;

паста томатная — 3 ст. л;

неострая горчица — 1 ч. л.;

сметана — 200 г;

вода горячая — 1/2 ст.

Нарежьте печень тоненькими кусочками. Поместите их в глубокую посуду, посолите, поперчите и перемешайте.

Высыпьте на тарелку крахмал. Каждый кусочек печени обсыпьте крахмалом. Разогрейте на сковороде масло и растопите масло. Обжарьте каждый кусочек в кипящем жире до золотистого цвета, помешивая.

Почистите и вымойте лук. Нарежьте его полукольцами. Обжарьте на отдельной сковороде в растительном масле до золотистого цвета.

Выложите лук на ту сковороду, где вы обжаривали печень. Перемешайте. Добавьте томатную пасту, горчицу и сметану. Влейте горячую воду и все хорошо перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите 15 минут на среднем огне.

Приготовленная таким образом печень хорошо сочетается с картофельным пюре и салатами из свежих овощей.

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