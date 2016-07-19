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Город Джанкой, который располагается на крымском полуострове, имеет большую популярность, даже не смотря на то, что море от него находится на внушительном расстоянии. В чем же секрет? Не зря город называют Воротами Крыма. Именно Джанкой первым видят туристы, решившие посетить солнечный Крым.

Через него проходят все поезда и автобусы, поэтому он полностью оправдывает свое название. Но кроме трансфертной функции, город представляет собой чудесное место, с чарующей архитектурой и живописной природой.



Информация о городе

Построение этого миловидного города обязано крымскому ханству. Городок является очень древним, о чем свидетельствует потрясающая и неповторимая архитектура. Название Джанкой переводится как милая деревня. Расположен город на севере крымского полуострова. Джанкой является не только курортным городом, но и крупным промышленным центром.

Город является центром Джанкойского района, но при этом не является его частью. Джанкой является городом республиканского подчинения. Климат города умеренный, а это значит, что сильной жары или прохладительных ночей здесь опасаться не стоит. Климат Джанкоя мягкий и нежный.

Достопримечательности Джанкоя

Ворота Крыма Джанкой богат на достопримечательности. Одним из самых популярных особенностей города является геотермальный источник. Вода выходит из скважины пестрыми брызгами, создавая при этом паровое облако. Находясь непосредственно вблизи источника можно получить эффект сауны, горячий воздух целебно воздействует на организм человека и является профилактикой и лечением многих заболеваний.

Источник имеет три бассейна, первый самый горячий и не пользуется большой популярность. Остальные два имеет приемлемую температуру для купания и всегда наполнены туристами. Вода очень богата солью и йодом.

Чешский костёл Сердца Иисуса Христа – еще одна жемчужина города Джанкой. Здание имеет потрясающий вид и построено в новоготическом стиле. Внутри здание еще красивее, чем снаружи. Костел имеет религиозное значение и по легенде исполняет желания.



Историческую ценность имеет усадьба Шатилова. Она принадлежала члену Императорского Московского общества и имеет роскошную архитектуру. Сейчас здание отреставрировано и радушно приглашает туристов посетить исторический памятник.





Другими достопримечательностями Джанкоя являются краеведческий музей, православный Свято-Покровский собор и мусульманская мечеть.



Приятный досуг

Посетив Ворота Крыма Джанкой, Вам представляется возможность не спешить на набережную, а вдоволь насладиться атмосферой города. Джанкой до сих пор пропитан крымско-татарским колоритом. А его кухня не оставит Вас равнодушными. Множество национальных ресторанчиков приветливо приглашают Вас хорошо провести время. Местная кухня отличается особым вкусом и ароматом, который надолго останется в Вашей памяти.

Джанкой, издавна, считается городом, который делает самые лучшие вина. Вино сохранило в себе настоящий скифский дух и потрясающий вкус. Самыми вкусными сортами считается «Афродита» и «Солнце в бокале». Насладиться божественной амброзией Вам предлагает солнечный Джанкой!