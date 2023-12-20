Грибная подлива со сметаной к печеному картофелю

Когда готовлюсь к гостям и знаю, что их будет много, над гарниром сильно не заморачиваюсь. Просто вымываю картошку, смазываю ее оливковым маслом, посыпаю специями и отправляю в духовку. Простое блюдо! А чтобы овощ был сочнее уже на столе, к нему подается грибная подлива со сметаной. Ею гости с удовольствием поливают свою порцию не только гарнира, но и мяса.

Как я уже подметила, такую подливу можно подавать не только с картошкой. К примеру, очень вкусными получаются рисовая каша и паста с грибной заправкой. Нежный вкус, как и восторг гостей, обеспечены!

Грибная подлива со сметаной: как приготовить

Для приготовления такой грибной заправки к печеному картофелю вам понадобится любой вид грибов: от шампиньонов до лисичек. Особенно повезло тем запасливых хозяйкам, которые выращивают вешенки в подвале. Они могут лакомиться подливой по данному рецепту круглый год.

Ингредиенты

Вешенки700 г Сметана5 ст. л. Лавровый лист1 шт. Перец душистый3 шт. Морковь1 шт. Сливочное масло30 г Пшеничная мука2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Лук3 шт.

Приготовление

Грибы помойте, почистите и нарежьте кусочками средней величины. Сильно не мельчите, чтобы они чувствовались в заправке. Переложите грибы в кастрюлю, залейте водой и отварите в течение 15 минут. После отцедите жидкость. Промойте грибы и теперь уже варите в течение 1 часа на медленном огне. Следите, чтобы вода не выкипала: она послужит основой для подливки. Пока грибы варятся, нарежьте очищенный лук на кубики. Пассируйте лук в сотейнике с толстым дном на растительном масле с добавление небольшого количества воды. Следите, чтобы он стал прозрачным и не подгорел. Добавьте к луку тертую морковь. Готовьте еще 8 минут. Готовые грибы вместе с отваром перелейте к тушеным овощам в сотейник. Добавьте перец, лавровый лист и соль. Варите всё 15 минут на медленном огне. Далее смешайте муку с небольшим количеством воды и процедите через сито прямо в сотейник. Перемешайте, чтобы не было комочков. Варите 5 минут. Теперь влейте к подливе сметану. Досолите и поперчите по вкусу. Через 10 минут снимайте с огня.

Такую грибную подливу советую подавать к праздничному столу в отдельно соуснике. Вот увидите, как только емкость опустеет, что случится довольно быстро, гостит тут же начнут спрашивать, не осталось ли больше той вкусной заправки с грибами. Готовьте с удовольствием!