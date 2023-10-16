Описание приготовления:
Самый лучший вариант вкусного и питательного завтрака для всей семьи — румяные панкейки из ржаной муки. Блюдо получается и вкусным и полезным, поэтому берите рецепт на заметку! Панкейки можно приготовить заранее и разогреть в микроволновке, на сковороде, взять с собой в школу и на работу.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Панкейки
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 1 Штука
- Молоко 1 Стакан
- Мука ржаная 2 Стакана
- Сахар 4 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Сода 1 Чайная ложка (погашенная уксусом)
- Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
247 ккал
Калорийность
6 г
Белки
5 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Панкейки из ржаной муки»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности.
Куриное яйцо вбейте в глубокую емкость и всыпьте туда же сахар и соль. Взбейте венчиком.
Влейте молоко любой жирности и 2 ст.л. растительного масла без аромата. Всыпьте ванильный сахар и все тщательно перемешайте. Погасите соду уксусом.
Всыпьте по очереди ржаную муку и замесите тесто как на оладьи, оно не должно быть жидким.
Разогрейте сковороду и влейте на нее немного растительного масла. Прогрейте 1 минуту и выложите половину половника теста прямо в центр. Обжарьте на среднем нагреве 1-2 минуты до появления пузырьков сверху.
Широкой лопаткой подденьте панкейк и переверните его на другую сторону. Обжарьте 2 минуты до румяности.
Таким образом испеките все панкейки и выложите их на тарелку. Подайте к столу горячими и заварите ароматный чай.