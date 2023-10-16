Описание приготовления:

Самый лучший вариант вкусного и питательного завтрака для всей семьи — румяные панкейки из ржаной муки. Блюдо получается и вкусным и полезным, поэтому берите рецепт на заметку! Панкейки можно приготовить заранее и разогреть в микроволновке, на сковороде, взять с собой в школу и на работу.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука / Ржаная мука Блюдо: Выпечка / Панкейки

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 1 Штука

Молоко 1 Стакан

Мука ржаная 2 Стакана

Сахар 4 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 3 Ст. ложки

Сода 1 Чайная ложка (погашенная уксусом)

Ванильный сахар 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

6 г

Белки

5 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Панкейки из ржаной муки»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любой жирности.

Куриное яйцо вбейте в глубокую емкость и всыпьте туда же сахар и соль. Взбейте венчиком.

Влейте молоко любой жирности и 2 ст.л. растительного масла без аромата. Всыпьте ванильный сахар и все тщательно перемешайте. Погасите соду уксусом.

Всыпьте по очереди ржаную муку и замесите тесто как на оладьи, оно не должно быть жидким.

Разогрейте сковороду и влейте на нее немного растительного масла. Прогрейте 1 минуту и выложите половину половника теста прямо в центр. Обжарьте на среднем нагреве 1-2 минуты до появления пузырьков сверху.

Широкой лопаткой подденьте панкейк и переверните его на другую сторону. Обжарьте 2 минуты до румяности.

Таким образом испеките все панкейки и выложите их на тарелку. Подайте к столу горячими и заварите ароматный чай.