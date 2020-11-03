Автомобильные дороги второй категории, точно также, как и те дороги, которые относятся к первой, считаются самыми надежными, комфортными и дорогими. По таким дорогам приятно ездить, они имеют гладкую поверхность и надежное основание, которое не разрушается от часто проезжающих автомобилей или от погодных осадков в виде дождя и снега. Конечно, при том условии, что за дорогой осуществляется регулярный контроль и своевременное проведение ремонтных работ. Все для железой дороги — рельсы, вагоны, цистерны, рефрижераторы вы можете найти на доске объявлений http://vagon24.sale/ukraina/search/vagon/poluvagony/.

Каждая автомобильная дорога имеет к себе особые требования, существуют нормы транспортной нагрузки, которые нельзя превышать, поскольку это приведет к быстрому «изнашиванию» сначала покрытия, а затем и основания дороги.

У автодорог данной категории имеется ряд отличий по сравнению с дорогами первой категории. В первую очередь, это касается пропускной способности дороги, ее параметрам и предельно допустимой скорости. Также имеются различия и в ее покрытии. А значит, различается и величина затрат на их строительство.

Первая категория обходится намного дороже. Но обо всем по порядку:

Автомобильные дороги второй категории, как правило, выполняют функцию транспортного сообщения между городами. Это могут быть промышленные, административные, а также культурные центры. Именно благодаря этим дорогам, бесперебойно осуществляется доставка товаров в магазины и завоз сырья и материалов на заводы и фабрики. Быстрая, безопасная и комфортная езда в любое время суток и при любых погодных условиях – вот, пожалуй, самая основная функция автомобильных дорог.

Ширина проезжей части у дорог 2 категории не превышает 7,5 метров. Стандартная скорость движения по ней составляет 120 км/ч. Автомобильная дорога 2 категории способна «выдерживать» транспортную нагрузку, которая составляет от 3000 до 7000 автомобилей в сутки.

Несколько слов о покрытии дороги. В отличие от монолитного бетона, или бетонного покрытия, которым славятся дороги 1 категории, здесь поверхность представляет собой современную заасфальтированную полосу, со всеми положенными разметками и знаками. К слову сказать, асфальт имеет даже некоторое преимущество над бетоном – его укладка и застывание происходит намного быстрее. И в любой асфальтной смеси содержится такой материал, как битум. Он заметно облегчает передвижение по дороге в темное время суток – частицы битума способны отражать свет фар, создавая таким образом дополнительное освещение проезжей части.