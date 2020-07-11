Встраиваемый диспенсер для стаканчиков

Предоставьте своим гостям легкий доступ к чашкам на вашей станции для напитков с нашими диспенсерами для чашек. Эти продукты идеально подходят для гостей, берущих напиток в зоне самообслуживания вашего кафетерия, мини-маркета или ресторана быстрого обслуживания. Диспенсеры для чашек даже предназначены для хранения различных стилей чашек, таких как пена, бумага и пластик. Большинство этих диспенсеров также имеют конструкцию типа «тяга», которая позволяет вашим гостям и сотрудникам брать по одной чашке за раз. Чтобы узнать больше о продуктах для напитков, ознакомьтесь с нашей маркировкой кофе , изолированными диспенсерами для напитков и наборами бариста . Если вам интересно, где купить настенные диспенсеры для чашек, у нас есть большой выбор настенных диспенсеров для чашек для продажи по самым низким ценам.

Настенный диспенсер для стаканов помогут вам организовать ваши станции для напитков. Эти продукты предназначены для установки на ваших стенах или на поверхности газировки и слякотных машин. Некоторые из этих диспенсеров имеют конструкцию с фронтальной загрузкой, что упрощает их заправку. Наши диспенсеры также могут использоваться для хранения ваших порционных крышек и чашек, поэтому их удобно использовать в зоне подготовки.

В наше время, бешеного ритма и постоянной занятости, большое развитие получили фастфуды. Быстрое питание, сложно сделать полезным, но возможно сделать максимально удобным.

За последнее время, все привыкли к перекусам на ходу и соответственно к одноразовой посуде. Не так давно, в обиходе были только пластиковые стаканы. Они отличались своей не прочностью и при контакте с горячей водой, практически сразу деформировались, и даже выделяли опасные вещества, в ходе использования, такие как хлор. Поэтому наши производители, решили их заменить. И самой главной задачей встало то, чтобы она оставалась по-прежнему дешевой и доступной для потребителя. Поэтому следующими на замену пластику, пришли бумажные стаканы. Которые по своей особенности, на большую часть состоят из бумаги, ламинируются, наносятся нужные рисунки, логотипы и прочие изображения. Казалось бы, бумага, не многообещающий материал для использования, тем более, когда дело касается жидкости. Но удивительным образом, пройдя многие испытания,и с помощью оборудования для производства бумажных стаканчиков, было подтверждено, что даже в течении нескольких дней, стакан наполненный до краев кипятком, не дал ни каким протечек. Тем самым идеально прошел оба испытания и водой, на водопроницаемость и жаром, на термостойкость. В чем же секрет такого успеха? Конечно в первую очередь, ответственность за изделие, лежит на выборе материала. Будь то бумага или картон. Вторым основополагающим пунктом, является способ печати и нанесение рисунка. Изначально было три основных варианта, но путем экспериментов и исследований, было выяснено, что некоторые из них, исключая удобство и прочие плюсы, очень токсичны и опасны для здоровья. Такие как «флексографический метод» и» шелкографический». Поэтому оптимальным вариантом оставили «офсетную» печать.

И на данный момент, она стала самой качественной и идеально передающей цвет и насыщенность, даже без учета ламинирования. В связи с этим, появилась возможность брендирования пластиковой посуды, что очень выгодно и удобно для кафе быстрого обслуживания и многих сфер общественного питания. В качестве дополнительной мини рекламы, своего заведения. А для производителя удобно минимальной ценой и затратами, при производстве. Стоит отметить, что все основные производители зарубежного происхождение, поэтому конкуренции в этой отрасли практически нет. Таким образом, каждый, кто выбрал именно эту нишу бизнеса, остался уже в плюсе. А главное, вне зависимости от того, что вариаций великое множество, это не мешает продвинуть дальше и развиваться в этой отрасли. Потому что как правило, люди по прежнему будут хотеть есть, а производителям будет что предложить им , для большего удобства.