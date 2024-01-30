Наполеон классический

Классический Наполеон — это торт с тонкими коржами и нежнейшим масляно-заварным кремом. Каждая хозяйка имеет свою коллекцию любимых десертов для всей семьи. В их числе одним из самых любимых и вкусных остается классический торт «Наполеон». Конечно, его приготовление не назовешь простым и быстрым, но результат, безусловно, стоит затраченных усилий.

Классический рецепт Наполеона с заварным кремом

Вашему вниманию предлагается классический рецепт торта «Наполеон», уже давно ставший культовым. Сочетание нежных тоненьких коржей со вкусом заварного крема покоряет всех любителей вкусного десерта. Выпечка этого торта достаточно трудоемкая. Ее можно сделать проще, выстраивая торт в ширину, а не в высоту за счет больших по размерам коржей. Секретом этого вкусного десерта является строгое следование количеству указанных в рецепте ингредиентов.

Ингредиенты –+8 порц.

Для теста:

Мука 450 гр.

Маргарин сливочный 250 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Вода 100 мл.

Соль 1 щепотка

Для крема:

Молоко коровье ¾ л.

Сахар-песок 1 стакан

Масло сливочное 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 3 ст.л. с горкой

На порцию Калории: 248 ккал Белки: 5.1 г Жиры: 11.2 г Углеводы: 31.9 г Шаги 120 мин.

Чтобы приготовить простой Наполеон по классическому рецепту просейте через сито пшеничную муку и поместите ее на большую разделочную доску или чистую рабочую поверхность стола. Пачку маргарина, предварительно размягченную при комнатной температуре, положите поверх мучной горки. С помощью острого ножа и, не касаясь продуктов руками, порубите маргарин на кусочки, одновременно смешивая его с мукой. В результате этого действия у вас будет мелкая рассыпающаяся крошка из маргарина и муки. В отдельную чашку или стакан разбейте куриное яйцо, размешайте его с помощью вилки и затем добавьте к нему указанное количество уксуса, холодной воды и щепотку соли. Все это хорошо перемешайте до однородного состояния. Сделайте ямку в горке из приготовленной крошки и в нее порционно (понемногу) наливайте смесь из яйца с водой, одновременно руками собирая получающееся тесто в один ком. Тесто не вымешивайте, а только соберите в большой комок. Полученное тесто заверните в кусок пищевой пленки и поместите на 2 часа в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовьте заварной крем для торта. Для этого положите в отдельную небольшую емкость все продукты для крема, кроме сливочного масла. Их хорошо перемешайте, и емкость поставьте на маленький огонь. Содержимое емкости, постоянно перемешивая, доведите до состояния кипения. Ваш крем за это время должен стать густым. Затем приготовленный крем снимите с огня, охладите, положите в него нужное количество сливочного масла и перемешайте до однородного состояния. Охлажденное тесто разрежьте на 8 одинаковых кусочков и скатайте их в колобки. Скалкой раскатайте все колобки в тонкие прямоугольники. Духовку разогрейте до 200°С. Противень застелите бумагой для выпечки и поочередно запеките все 8 коржей. Длительность выпечки – 5–10 минут, что зависит от мощности вашей духовки. Испеченные коржи сложите стопкой на отдельной тарелке и ножом ровно обрежьте края, оставляя обрезанные кусочки для посыпки. Коржи укладывайте на блюдо для сборки торта, и каждый корж обильно смазывайте приготовленным заварным кремом. Собранный торт посыпьте крошкой из кусочков теста и оставьте его на несколько часов (лучше на ночь) для полной пропитки.

Кушайте на здоровье!

Рецепт «Наполеона» советского времени в домашних условиях

Вам представляется рецепт приготовления легендарного советского десерта. Когда-то этот рецепт хранился в тайне и передавался только из рук в руки. Важным моментом советского «Наполеона» является строгое следование всем указанным ингредиентам рецепта. Замена одних продуктов на аналоги (например, сливочное масло маргарином) не допускается. Еще одним секретом его особой вкусности является использование двух видов крема для смазывания коржей.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука пшеничная – 5 стаканов.

Масло сливочное – 300 г.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 0,5 ст.

Вода – 250 мл.

Водка – 2 ст. л.

Соль – 1/3 ч. л.

Для заварного крема:

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 1 л.

Мука – 4 ст. л.

Сахар – 1 ст.

Масло сливочное – 200 г.

Коньяк – 2 ст.л.

Ванилин – 1 пакетик.

Для сметанного крема:

Сметана жирная – 2 ст.

Сахар (измельченный в пудру) – 1 ст.

Процесс приготовления:

1. Обычно для теста масло рубится вместе с мукой обычным ножом. Но в данном рецепте вам предлагается приготовить его с помощью блендера или кухонного комбайна. Холодное масло положите на плоскую тарелку и ножом порежьте на крупные кусочки.

2. Кусочки масла переложите в чашу блендера.

3. Насыпьте в чашу нужное количество просеянной через сито муки. На самой большой скорости прибора измельчите муку с маслом в мелкую крошку.

4. Полученную крошку переложите в другую посуду, добавьте к ней холодную воду, сметану, яйцо, водку и соль, и замесите тесто до однородного состояния, чтобы оно не прилипало к рукам.

5. Приготовленное тесто скатайте в один ком, заверните в салфетку или пищевую пленку и оставьте на 30 минут для расстаивания, затем на 1 час поместите в холодильник. Это время можете потратить на приготовление кремов.

6. Охлажденное тесто достаньте из холодильника, разделите на 9–15 (по желанию) кусочков, скатайте их в колобки, присыпьте мукой и обратно поместите в холодильник, чтобы тесто не нагревалось.

7. Вынимайте из холодильника по одному колобку и скалкой раскатывайте их в тонкую лепешку. Раскатывать тесто можно сразу на листе бумаги для выпечки и перекладывать с нею на противень.

8. Разогрейте духовку до 190–200°С и поочередно по 3–5 минут выпекайте все раскатанные коржи до золотистого цвета. Коржи, чтобы не было больших пузырей, можете наколоть в нескольких местах вилкой. Это можно и не делать, тогда тесто будет более слоистое.

9. Испеченные коржи ровно обрежьте ножом и обрезки оставьте для посыпки.

10. Для заварного крема в отдельной кастрюльке нагрейте 2/3 л молока.

11. Остальное молоко перелейте в емкость, добавьте к нему сначала яйца, сахар, ваниль и венчиком хорошо взбейте.

12. Затем в эту массу насыпьте муку, добавьте коньяк, и все взбейте миксером.

13. Полученную массу тонкой струйкой перелейте в горячее молоко, постоянно перемешивая ее, и доведите на маленьком огне до кипения и загустения. Чтобы заварной крем не подгорел, можете варить его на водяной бане.

14. Приготовленный крем охладите, добавьте к нему сливочное масло и хорошо взбейте миксером в пышную массу.

15. Затем приготовьте второй, сметанный крем. Для него возьмите жирную сметану и стакан измельченного в пудру сахара.

16. Миксером хорошо взбейте сметану с пудрой до густой массы. Помните, что в начале взбивания крем будет жидким, а затем загустеет.

17. Приготовленные коржи укладывайте стопкой на большое блюдо, смазывая каждый корж сначала заварным кремом, а поверх его – сметанным. Верхний корж кремом не смазывайте.

18. Торт прикройте кусочком пленки, поместите на него дощечку и небольшой груз и поставьте торт на ночь в холодильник для пропитки коржей кремом.

19. На следующий день намажьте торт сверху и по краям, оставшимся кремом, и посыпьте измельченными обрезками теста.

20. Ваш замечательный советский «Наполеон» готов. В дополнительном декоре он не нуждается.

Кушайте на здоровье!

Как приготовить классический «Наполеон» со сгущенкой?

Вашему вниманию предоставляется еще один рецепт любимого всеми «Наполеона». Если у вас мало времени для приготовления заварного крема для этого тортика, то в этом случае вас выручит вареная сгущенка. Крем с вареным сгущенным молоком получается нежным, не приторным и с нежным сливочным вкусом. Рецепт несложный.

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 4 ст.

Маргарин сливочный – 400 г.

Вода – 60 мл.

Водка – 1 ст. л.

Вареная сгущенка – 2 банки.

Масло сливочное – 100 г.

Процесс приготовления:

1. Предварительно сварите сгущенное молоко.

2. Пшеничную муку просейте через сито и насыпьте горкой на рабочую поверхность стола.

3. Охлажденный сливочный маргарин аккуратно, чтобы не попадал на стол, натрите на крупной терке сразу в муку. Все перемешайте и сделайте небольшое углубление в середине этой массы.

4. Смешайте в стакане холодную воду с 1 столовой ложкой обыкновенной водки. Налейте половину этой смеси в углубление и перемешайте.

5. Затем добавьте остальную воду и замесите тесто до однородного состояния. Оно должно получиться легким и эластичным.

6. Тесто разделите на 12–16 кусочков, скатайте их в колобки, уложите на тарелку и, прикрыв салфеткой, поместите на 2–3 часа в холодильник.

7. По истечении этого времени, охлажденные колобки раскатайте на пергаментной бумаге в тонкие лепешки. Края лепешек выровняйте с помощью ножа и тарелки. Лепешки наколите вилкой, чтобы тесто при выпечке не пузырилось.

8. Духовку нагрейте до 220°С. Поочередно испеките все коржи. Запекайте их до золотистого цвета. Пока один корж запекается, раскатывайте другой. Готовые коржи складывайте стопкой на отдельную тарелку.

9. Для крема, выдержанное при комнатной температуре сливочное масло, ложкой взбейте до белого цвета. Взбитое масло будет хорошо держать форму. Воду после взбивания масла можете вылить.

10. Затем в масло порционно добавьте вареную сгущенку и ложкой перемешайте крем до однородного состояния.

11. На большом блюде соберите торт, складывая, коржи друг на друга и хорошо смазывая их приготовленным кремом. Крем равномерно распределяйте по коржу с помощью ножа.

12. Затем на стопку коржей поместите что-нибудь плоское, придавите их рукой и поставьте на торт любой небольшой груз. Торт поместите в холодильник на несколько часов для пропитки коржей.

13. По истечении этого времени верхний корж намажьте кремом и посыпьте крошкой из коржей. В дополнительном декоре такой торт не нуждается.

Кушайте на здоровье!

Нежный и очень вкусный «Наполеон» со слоеным тестом

Вашему вниманию предоставляется рецепт приготовления нежного и вкусного «Наполеона» из обычного покупного слоеного теста – дрожжевого или без дрожжевого. Этот тортик готовится с заварным кремом, но можно сделать масляный крем либо крем со сгущенкой. Торт готовится быстро, только важно выдержать время, чтобы коржи пропитались кремом.

Ингредиенты:

Слоеное тесто бездрожжевое – 500 г.

Для крема:

Молоко 3,2%-ной жирности – 0.5 л.

Сахар – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сливочное масло – 100 г.

Мука – 2 ст. л.

Ванилин – 1 г.

Процесс приготовления:

1. Разморозьте при комнатной температуре слоеное тесто.

2. Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой и поместите на него размороженное тесто. Раскатывать тесто не надо.

3. Запеките коржи в духовке, разогретой до 190°С, в течение 20–25 минут. Коржи при выпечке увеличатся в объеме и зарумянятся.

4. Для приготовления крема в отдельную кастрюльку разбейте яйца, добавьте к ним сахар, ванилин и с помощью венчика взбейте их до однородного состояния.

5. Затем, в полученную смесь постепенно добавьте пшеничную муку, просеивая ее через сито, и хорошо перемешайте.

6. В кастрюльку к смеси налейте нужное количество молока и венчиком еще раз смесь перемешайте.

7. Кастрюльку со смесью поместите на маленький огонь и, непрерывно размешивая ее венчиком, варите крем, пока он не приобретет густую текстуру. Огонь не увеличивайте, важно, чтобы крем не закипел, иначе яйца свернутся, и заварной крем не получится.

8. Приготовленный крем прикройте кусочком пищевой пленки и оставьте до полного охлаждения.

9. Затем, в охлажденный крем положите размягченное сливочное масло и с помощью венчика перемешайте до однородного состояния.

10. Острым ножом срежьте с испеченных коржей верхний слой. Из него потом сделаете крошку для посыпки торта.

11. Затем коржи разрежьте на два пласта каждый. У вас получится четыре коржа для торта.

12. Коржи намажьте приготовленным заварным кремом и сложите их стопкой на плоской тарелке. Кремом намажьте верх тортика и бока, и обильно обсыпьте торт крошкой.

13. И последний шаг рецепта: торт поместите в холодильник на всю ночь, чтобы коржи хорошо пропитались заварным кремом.

14. Приготовленный «Наполеон» декорируйте по своему вкусу и можете подавать к столу.

Приятного чаепития!

Простой рецепт приготовления «Наполеона» на сковороде

Коржи для «Наполеона» можно испечь и на обычной сковородке. Торт из таких коржей получится такой же вкусный, как и при стандартной выпечке в духовке. Тесто при выпечке коржей на сковородке будет немного отличаться от обычного. Готовим торт с заварным кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 г.

Молоко 3,2% – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сливочное масло – 1 пачка.

Разрыхлитель для теста – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1 щеп.

Для крема:

Молоко 3,2% – 1 л.

Сахар – 2 ст.

Масло сливочное – 200 г.

Мука – 3 ст. л.

Яйцо – 5 шт.

Процесс приготовления:

1. Готовим крем. В емкость разбейте куриные яйца, добавьте указанное в рецепте количество сахара и взбейте с помощью миксера.

2. Затем постепенно насыпайте к этой смеси пшеничную муку и продолжайте все взбивать.

3. Налейте к яичной смеси молоко, размешайте и поместите эту емкость на маленький огонь. Варите крем, непрерывно помешивая и не давая смеси закипеть.

4. Затем положите в горячий крем сливочное масло и еще раз размешайте.

5. Приготовленный заварной крем остудите, и с помощью венчика взбейте в пышную массу. Крем для «Наполеона» приготовлен.

6. Сейчас замесите тесто для коржей. Растопите в микроволновке сливочное масло и поместите его в миску для замеса теста.

7. К растопленному маслу добавьте яйца, указанное количество сахара, разрыхлитель, молоко и соль. Все эти компоненты хорошо перемешайте.

8. К полученной смеси насыпьте нужное количество муки и ложкой замесите тесто.

9. Затем его переложите на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и руками завершите процесс замеса. Тесто не должно быть слишком крутым, иначе не раскатается.

10. Приготовленное тесто разделите на небольшие кусочки и каждый кусочек скалкой раскатайте в тонкую лепешку. Лепешку ровно обрежьте ножом, чтобы ее размер соответствовал диаметру вашей сковородки.

11. Поочередно помещайте коржи на сухую и не сильно разогретую сковородку, чтобы коржи не подгорели. Каждый корж обязательно наколите вилкой, если будет пузыриться. Жарятся коржи очень быстро, так как лепешки тоненькие.

12. Испеченные коржи аккуратно снимайте со сковородки, кладите на блюдо и смазывайте приготовленным заварным кремом. Последний корж оставьте для крошки.

13. Верх торта и бока смажьте кремом и посыпьте крошкой. Торт поставьте на ночь в холодильник для пропитки коржей кремом.

Приятного чаепития!

Торт «Наполеон» — рецепт от бабушки Эммы

«Наполеон» по рецепту бабушки Эммы – торт из слоеного теста по методу «быстрого приготовления» с прослойкой из заварного крема. Этот рецепт известен с давних времен и стал любимым лакомством для многих семей.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 750 г.

Сливочное масло или маргарин – 600 г.

Вода – 1 ст.

Столовый уксус – 1.5 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Яйцо – 2 шт.

Для крема:

Молоко – 1 л.

Сахар – 300 г.

Масло сливочное – 300 г.

Яйцо – 4 шт.

Мука – 4 ст. л.

Сахар ванильный – 1 пакетик.

Процесс приготовления:

1. В отдельную мерную емкость разбейте два яйца, добавьте к ним соль, полторы столовые ложки 9%-ного уксуса и стакан (220 мл) воды, желательно ледяной. Взбейте все миксером и поместите полученную смесь в холодильник.

2. Пшеничную муку просейте через сито и насыпьте ее горкой на рабочую поверхность стола. Предварительно замороженный маргарин или сливочное масло натрите на крупную терку сразу в муку. Чтобы масло легче натиралось и не таяло, периодически обмакивайте его в муку.

3. Натертое масло быстро перемешайте с мукой и соберите его в горку.

4. В середине горки сделайте небольшое углубление и перелейте в него охлажденную смесь из яиц и воды.

5. Затем быстро тесто замесите, поднимая его со всех сторон к серединке, складывайте в слои и прижимайте руками. Обычным способом такое тесто не вымешивается.

6. Приготовленное тесто сформируйте прямоугольником или комом, заверните куском пищевой пленки и поместите на 2 часа в холодильник, а лучше на всю ночь. Такое тесто можете заморозить или хранить несколько дней в холодильнике.

7. Для приготовления заварного крема в кастрюльку, ополоснутую водой, налейте указанное количество молока, насыпьте сахар и поместите на маленький огонь, чтобы все нагрелось.

8. В отдельную посуду разбейте 4 куриные яйца, насыпьте муку и с помощью венчика перемешайте (не взбивая) до однородного состояния.

9. Затем в эту яичную смесь двумя порциями налейте горячее молоко и еще раз перемешайте.

10. Полученную смесь перелейте в кастрюлю и, постоянно помешивая венчиком, варите крем на маленьком огне до его полного загустения.

11. В приготовленный крем положите небольшой кусочек масла и размешайте. Кастрюлю прикройте пленкой и оставьте до полного охлаждения.

12. Пока крем охлаждается, можете выпекать коржи. Слоеное тесто разрежьте на 3 кусочка и 1 маленький для посыпки. Каждый кусочек раскатайте с помощью скалки, присыпав ее мукой, в тонкие лепешки, толщиной не более 4 мм. Раскатывайте по форме вашего противня.

13. Разогрейте духовку до 180°С. Коржи поочередно выпекайте на чистом сухом противне в течение 10 минут каждый.

14. Испеченные коржи выложите на разделочную доску и оставьте для остывания.

15. Масло для заварного крема поместите в миску и с помощью миксера хорошо взбейте до белого цвета. Затем добавьте к нему заварной крем, пакетик ванильного сахара и все взбейте в плотную пышную массу.

16. Теперь можете собирать «Наполеон». Для этого коржи кладите на плоскую тарелку и смазывайте каждый корж приготовленным кремом. Также кремом смажьте бока торта и верхний слой.

17. Маленький испеченный корж измельчите до крошки, смешайте с пудрой из сахара и полученной смесью посыпьте весь торт.

18. Торт поместите в холодильник минимум на 1 час. Затем нарежьте кусочками и подайте как отдельные пирожные, декорировав их свежими ягодами или розочками из крема.

Кушайте на здоровье!

Простой и быстрый рецепт приготовления ленивого «Наполеона»

«Ленивый Наполеон» – популярный тортик из готового слоеного теста. Хрустящий вкус коржей из такого теста в сочетании с нежным заварным кремом обычно нравится всем любителям сладкого десерта. Важным преимуществом этого торта является быстрота приготовления, ведь не надо тратить силы и время на замес теста.

Ингредиенты:

Слоеное тесто бездрожжевое – 500 г.

Сливочное масло – 250 г.

Сахар белый – 0.5 ст.

Сахар коричневый – 0.5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 0.5 л.

Мука – 2 ст. л.

Ванильный сахар – 0.5 ч. л.

Орехи грецкие – по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала надо приготовить заварной крем для торта. Для этого в отдельную кастрюльку разбейте куриные яйца, насыпьте к ним коричневый и белый сахар.

2. Все эти ингредиенты хорошо перемешайте венчиком до полного растворения сахара, только не взбивайте.

3. К полученной смеси налейте молоко, еще раз размешайте и добавьте две ложки муки.

4. Кастрюльку поставьте на плиту на небольшой огонь и, непрерывно перемешивая смесь венчиком, варите крем до загустения. Затем огонь выключите и оставьте крем на 20 минут, чтобы остыл.

5. В остывший крем положите размягченное при комнатной температуре сливочное масло.

6. Миксером, на небольшой скорости взбейте крем с маслом в однородную массу. Взбивать нужно несколько минут.

7. Предварительно разморозьте слоеное тесто. Один лист разложите на противне, застеленном бумагой для выпечки, и скалкой раскатайте его до 1–1,5 мм в толщину.

8. Раскатанное тесто разрежьте на 4 кусочка и наколите вилкой каждый кусок, чтобы тесто не вздулось при выпечке.

9. Духовку разогрейте до 200–220°С.

10. Выпекайте коржи в течение 10–15 минут до золотистого цвета. Испеченные коржи аккуратно, чтобы не сломать, переложите широкой лопаткой на большое блюдо и затем поместите на противень второй лист теста. Повторите процесс выпечки.

11. Приготовленные коржи намажьте поочередно заварным кремом и сложите стопкой. Края коржей ровно обрежьте и оставьте обрезки для крошки.

12. Очищенные грецкие орехи измельчите ножом или скалкой и смешайте с крошкой из обрезков теста.

13. Приготовленной крошкой равномерно посыпьте торт сверху. Подайте к этому «Наполеону» кофе или чай.

Приятного аппетита!

Как испечь творожный «Наполеон» в домашних условиях?

По предлагаемому рецепту вы можете приготовить нежный, с интересным вкусом, творожный «Наполеон». Творог для торта можно брать любой, но, конечно, идеальным является мягкий и жирный. Этот торт не нуждается в длительной пропитке, достаточно и 3 часов. Его можно украсить свежими ягодами, бананами, орехами или кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

Для теста:

Творог – 400 г.

Мука – 500 г.

Сахар – 2/3 ст.

Масло сливочное – 100 г.

Ванилин – 1 ч. л. (5 г).

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 10 г.

Для крема:

Молоко – 1.5 л.

Масло сливочное – 200 г.

Сахар – 1 ст.

Яйцо – 6 шт.

Ванилин – 2 ч. л.

Мука – 4 ст. л.

Крахмал – 3 ст. л.

Процесс приготовления:

1. В емкость для замеса теста положите творог и хорошо разотрите его ложкой. Можете протереть творог через сито.

2. К творогу вбейте яйца, насыпьте сахар, ванилин и добавьте размягченное при домашней температуре сливочное масло. Все эти ингредиенты разомните рукою и полученную смесь оставьте на 20 минут.

3. Муку просейте через сито и перемешайте с разрыхлителем, а затем ее по частям добавьте к творогу и рукою замесите тесто. Оно должно быть мягким и не прилипать к рукам и стенке миски. Тесто прикройте кусочком пищевой пленки и поместите на полчаса в холодильник.

4. По истечении этого времени тесто достаньте из холодильника, разрежьте на 7 одинаковых кусочков, скатайте их в колобки и немного присыпьте мукой.

5. Каждый колобок раскатайте скалкой на листе бумаги для выпечки в тонкую лепешку толщиной в 3–4 мм (можно и толще). Из лепешек вырежьте круги по размеру и форме большой тарелки.

6. Духовку разогрейте до 180°С. Испеките в ней поочередно (один печем, а второй в это время раскатываем) все коржи. Запекайте в течение 8–15 минут каждый корж до золотистого цвета. Время выпечки зависит от вашей духовки.

7. Оставшиеся кусочки теста испеките в духовке, охладите и измельчите ножом в крошку. Ею потом посыплете торт.

8. Для приготовления крема, отдельную кастрюльку ополосните холодной водой, налейте в нее 1,2 литра молока, и на маленьком огне доведите его до состояния кипения.

9. Остальное молоко (300 мл) перелейте в небольшую мисочку, добавьте к нему яйца, указанное в рецепте количество муки, крахмала и ванилина и венчиком все перемешайте до однородности.

10. Приготовленную смесь наливайте тоненькой струей в кипящее молоко и, непрерывно перемешивая, поварите до загустения. Затем кастрюлю с кремом снимите с плиты и остудите до обычной домашней температуры.

11. Охлажденный заварной крем перелейте в чашу блендера, добавьте нужное количество масла и взбейте в белую пышную массу.

12. На красивом блюде соберите торт. На каждый корж кладите по полторы столовые ложки крема и хорошо его размазывайте по поверхности. Кремом намажьте верх торта и бока.

13. Испеченные обрезки теста измельчите скалкой в крупную крошку, так как мелкая крошка быстро пропитается кремом и не будет хрустящей. Крошкой посыпьте торт со всех сторон. Торт для пропитки поставьте на несколько часов в холодильник.

Подайте к творожному «Наполеону» свежий ароматный чай и – приятного аппетита!

Простой и очень вкусный «Наполеон» из печенья «Ушки»

Из вкусного слоеного печенья «Ушки» можно быстро приготовить замечательный тортик, похожий на популярный торт «Наполеон». Готовим с заварным кремом.

Ингредиенты:

Печенье «Ушки» – 600 г.

Для крема:

Молоко – 600 мл.

Масло сливочное – 100 г.

Яйцо – 3 шт.

Мука и крахмал – по 2 ст. л.

Сахар – 4 ст. л.

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Процесс приготовления:

1. Сначала надо приготовить для тортика крем. В мисочку разбейте яйца, добавьте к ним нужное количество обычного и ванильного сахара, и венчиком разотрите их до однородного состояния.

2. Затем насыпьте к растертым яйцам крахмал и муку и хорошо перемешайте. Не прекращая замешивание, понемногу влейте в эту массу молоко.

3. Мисочку поместите на небольшой огонь и, продолжая крем перемешивать, доведите его до состояния кипения.

4. При появлении на поверхности крема мелких пузырьков, положите в миску сливочное масло и размешайте крем, чтобы масло растворилось, и крем начал густеть.

5. Огонь под кастрюлей выключите и оставьте крем, чтобы полностью остыл.

6. Теперь можно собирать торт. Большую плоскую тарелку застелите кусочком бумаги для выпечки и выложите на нее ряд печенья. Несколько печений разомните в крошку и ею заполните промежутки между печеньями.

7. Каждый слой «Ушек» хорошо покройте приготовленным кремом. Таким образом, выложите все печенье и крем. Последним слоем должен быть крем. Из указанного в рецепте количества печенья и крема у вас должен получиться 4-слойный тортик.

8. Верх торта посыпьте измельченным печеньем и поставьте в холодильник на ночь.

У вас получился не очень сладкий и нежный «Наполеон». Приятного чаепития!

Пошаговый рецепт приготовления «Наполеона» из армянского лаваша

Вашему вниманию предоставляется рецепт приготовления «Наполеона» из тонкого без дрожжевого лаваша, который называют армянским. Такой лаваш по текстуре очень похож на испеченные коржи для торта. Предлагается прослоить коржи легким заварным кремом без сливочного масла. Количество лаваша выбирайте сами. Самый лучший торт получается из 18 коржей (9 упаковок). Ингредиенты для крема рассчитаны на 3 упаковки лаваша.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 упаковки.

Молоко – 1 л.

Сахар – 1 ст.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 2 ст. л.

Процесс приготовления:

1. Из лаваша вырежьте круглые коржи по размеру большой тарелки. Обрезать можете с помощью ножниц или ножа.

2. Коржи поместите в микроволновку на 1 минуту. Они хорошо подсушатся.

3. Для приготовления заварного крема налейте в кастрюльку с толстым дном литр молока, вбейте яйца и насыпьте указанное количество сахара. Чтобы торт был мягким, можете приготовить крема на одну треть больше, чем указано в рецепте.

4. Затем насыпьте пшеничную муку и венчиком все хорошо перемешайте, не взбивая смесь.

5. Кастрюлю поставьте на небольшой огонь и, непрерывно перемешивая, варите крем до полного загустения. Приготовленный крем охладите до комнатной температуры.

6. Для формирования торта возьмите большую круглую форму (можно кастрюлю) и застелите ее кусочком пленки. Так вы легко достанете торт из формы.

7. На дно формы нанесите слой крема и положите первый корж.

8. Поочередно сложите в форму все коржи, смазывая каждый парой ложек крема.

9. Верхний корж намажьте кремом и заверните на тортик концы пленки. Торт подержите несколько часов на столе, а затем на ночь поставьте в холодильник.

10. Наутро достаньте торт из формы, поместите на красивое блюдо и декорируйте натертым шоколадом, орехами или подсушенными и измельченными остатками лаваша.

Приятного чаепития!