Вы — владелец собаки?

Итак, Вы решили, что хотите приучить щенка к клетке, чтобы удобнее содержать его в квартире, или к вольеру, чтобы собака комфортно чувствовала себя на улице. В первую очередь учтите, что к клетке, как и к другим новым вещам, собака должна привыкнуть сама. Не допускайте, чтобы собака воспринимала клетку или вольер как место для наказания или заточения. Также вас может заинтересовать совет, продать собаку, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

Запомните, никогда не запихивайте щенка в клетку насильно и сразу не закрывайте собаку. Она должна привыкнуть.

Для начала поставьте в клетку миску с едой, когда собака проголодается, она спокойно зайдет туда сама и впоследствии она будет понимать, что клетка – это не так уж и плохо, раз там дают покушать. Если Вы балуете свою собаку косточками, то можно положить кость или любое другое лакомство в клетку. Причем, когда собака кушает, закройте клетку, а как только собака поела, откройте, чтобы у собаки не складывалось впечатление, что её туда просто заманили. Если ваша собака капризная или истеричная, то ничего страшного, если даже она и поголодает сутки. На пища должна оставаться только в клетке. Если собака вынесла оттуда кость, заберите и положите обратно в клетку. У собаки должна четко отложиться информация, что кость – только в клетке.

Таким образом, у собаки начнет складываться о клетке совсем иное мнение, как о тихом месте, где можно покушать, спокойно полакомиться, полежать в тишине. Для более комфортного привыкания собаки к новому «домику», положите на дно клетки мягкую подстилку, а саму клетку накройте уютным пледиком. Со временем собака сама начнет залазить в клетку и ждать кормежки. Когда она зашла в клетку, поощрите или покормите собаку, со временем она все усвоит и время «подношения пищи» можно будет увеличивать. Кормление и кости должны быть только при закрытой клетке.

Если собака напроказничала и Вы стали её ругать, она прибежит и спрячется в клетку, то ни в коем случае не доставайте её оттуда и уж тем более не наказывайте её прямо в клетке. Запомните, клетка – это её пристанище, уютное сто в котором собака в безопасности.

Также чаще всего возникает проблема, что собака начинает скулить и плакать в закрытой клетке. Здесь тоже даем понять, что плакать не нужно и как только собака успокоится и замолчит, хвалим её, угощаем лакомством и выпускаем из клетки. Собака должна усвоить что хозяин выпустить только послушную собаку, которая не скулит.

Если Вы наберетесь терпения и приучите собаку к клетке или вольеру, то в последствии Вы оградите себя и свою собаку от множества проблем и неудобств.