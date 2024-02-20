ГлавнаяРецептыВаша семья будет в восторге: готовим привычную гречку по-купечески с фаршем Ваша семья будет в восторге: готовим привычную гречку по-купечески с фаршем На чтение: 1 минута Для большинства из нас гречка кажется простым и неприхотливым блюдом. Однако если немного поколдовать, то даже ее можно превратить в произведение кулинарного искусства. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Гречка по-купечески – это давний рецепт, который точно добавит новых ноток к вашему привычному рациону. Раньше ее даже иногда подавали в ресторанах. Читайте также Добавляем пикантности в будни: быстрый рецепт любимого мисо-супа за 5 минут Этот рецепт гречки несколько перекликается с марокканским рецептом кускуса, когда к крупе добавляют мясо, овощи и соус. Не бойтесь экспериментировать – новые ингредиенты этому блюду точно не повредят. Рецепт гречки по-купечески Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 150 грамм гречки; – 250 – 300 грамм фарша; – 1 луковица; – 2 столовые ложки томатной пасты; – 2 зубчика чеснока; – 1 небольшая морковка; – 2 – 3 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Лук чистим и нарезаем и нарезаем. Добавляем также фарш и натертую морковь. Жарим вместе до золотистого цвета. Добавляем на сковороду томатную пасту и тщательно перемешиваем. Добавляем на сковороду гречку и заливаем водой, чтобы крупа была слегка покрыта. Солим и тушим на медленном огне под крышкой. Готовое блюдо приправляем любимыми специями и продавленным чесноком. Дополнить это блюдо можно разве что салатом, ведь гарнир и мясо у вас уже совмещены. Приятного аппетита! Вам точно пригодится: рецепт подливки для гарниров всего за 10 минут. Поделитесь с друзьями