Яйцо пашот в домашних условиях приготовить довольно просто, необходимо только знать секреты специальной технологии. Есть несколько способов, которыми хозяйки пользуются уже очень давно, и они не имеют никаких недостатков. Именно такими рецептами мы поделимся с вами в этой статье. Яйца пашот станут прекрасным дополнением любого завтрака или оригинального бутерброда для перекуса.

Как приготовить яйцо пашот в домашних условиях?

Как приготовить яйцо пашот в домашних условиях, чтобы подать семье завтрак, как в лучших ресторанах, мы расскажем в этом рецепте. К тому же, такой способ приготовления способен лучшим образом передать вкус свежего яйца. Вам понадобятся яйца по числу порций, кастрюля, вода и шумовка.

Ингредиенты –+1 порц.

Яйцо куриное 1 шт.

Шаги 10 мин.

Как приготовить яйцо пашот в домашних условиях? Яйцо должно быть свежим, иначе блюдо может не получиться. В кастрюлю влейте воду и поставьте емкость на плиту. Вода, в которой будет вариться яйцо должна находиться на грани кипения. Когда вода начнет закипать ложкой размешивайте ее по кругу, чтобы в центре образовалась воронка. Если у вас пока мало опыта в варке яиц таким способом, разбейте его в чашку или небольшую мисочку. Затем аккуратно вылейте яйцо в воронку. Варите его в течение двух минут, белок должен полностью стать белым. При помощи шумовки извлеките готовое яйцо пашот из воды и выложите его на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость. Яйцо пашот готово! Его можно подавать с тостами и овощами. Приятного аппетита!

Как сварить яйцо пашот в кастрюле?

Как сварить яйцо пашот в кастрюле? Довольно просто, главное не спешить и все сделать, согласно описанному рецепту. Подавать это простейшее и в то же время изысканное блюдо можно с поджаристым хлебом, свежими овощами и свежемолотым черным перцем.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Уксус 9 % – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Помимо указанных ингредиентов вам понадобится объемная кастрюля для варки яйца.

Шаг 2. Влейте воду в кастрюлю, добавьте столовую ложку столового уксуса и соль. Доведите воду практически до кипения.

Шаг 3. Перед тем как разбить яйцо в миску, хорошо помойте его горячей водой. Когда на поверхности воды только-только начнут образовываться пузырьки, аккуратно вылейте яйцо.

Шаг 4. Чтобы яйцо сильно не расползалось, можно ложкой плавно подтянуть белок к желтку.

Шаг 5. Варите яйцо пашот 2-5 минут в зависимости от того, какую консистенцию желтка в итоге вы хотите получить. Чем дольше будете варить, тем плотнее оно будет.

Шаг 6. Извлеките яйцо из емкости при помощи шумовки и положите на тарелку. При желании посыпьте яйцо пашот специями и добавьте свежие овощи. Приятного аппетита!

Яйцо пашот в полиэтиленовом пакете

Яйцо пашот в полиэтиленовом пакете хорошо сохраняет форму при варке и у вас в итоге получается красивое и оригинальное блюдо. Яйцо пашот можно подавать, как отдельное блюдо на завтрак, а также им можно украшать всевозможные салаты и закуски.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Масло растительное – для смазывания пакета

Яйцо – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свежее яйцо и плотный полиэтиленовый пакет без дырочек. Смажьте пакет растительным маслом.

Шаг 2. Аккуратно разбейте куриное яйцо в пакет так, чтобы желток остался в центре.

Шаг 3. В кастрюлю влейте воду, поставьте на огонь и доведите до кипения. Опустите пакет с яйцом в кипяток, немного убавьте нагрев, чтобы вода кипела не очень активно.

Шаг 4. Время варки яйца пашот составляет от 3 до 5 минут. Если вы хотите получить более плотный желток, то варите дольше.

Шаг 5. Выложите готовое яйцо пашот из пакета на тарелку. Дополните его по своему вкусу свежей зеленью, овощами или беконом. Приятного аппетита!

Яйцо пашот в микроволновке в кружке

Яйцо пашот в микроволновке в кружке готовится за считанные минуты. Это, пожалуй, самый простой рецепт, который только можно найти в интернете, вам понадобится только яйцо и небольшая емкость. Яйцо пашот однозначно разнообразит и украсит любой прием пищи.

Время готовки: 7 мин.

Время приготовления: 3 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Соль – 1 щепотка

Яйцо – 2 шт.

Вода – 120 мл.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Таким простым способом вы можете приготовить любое количество яиц пашот для завтрака.

Шаг 2. В кружку влейте 120 миллилитров холодной воды.

Шаг 3. Затем в кружку с водой разбейте одно куриное яйцо.

Шаг 4. Накройте кружку блюдцем плотно, чтобы не было отверстий.

Шаг 5. Поместите кружку с яйцом в микроволновку на полминуты. Если после этого белок еще останется жидким, то готовьте яйцо еще 10 секунд.

Шаг 6. Таким же способом приготовьте второе яйцо. Выложите готовые яйца пашот на блюдца посолите и приправьте молотым перцем по вкусу. По желанию добавьте хлеб и жареный бекон. Приятного аппетита!

Яйцо пашот в пищевой пленке

Яйцо пашот в пищевой пленке сможет приготовить даже новичок в кулинарии. Все подробности процесса описаны в рецепте. Яйцо пашот – это сваренное таким образом яйцо, в котором белок становится плотным, а желток остается жидким.

Время готовки: 8 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Масло растительное – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свежие яйца и специи для них.

Шаг 2. Для удобной работы вам потребуется широкая кружка или небольшая мисочка. Отрежьте небольшой кусок пищевой пленки и положите ее в емкость, края пленки должны свисать с краев. Пленку смажьте растительным маслом, чтобы яйцо пашот не прилипло к ней. Аккуратно разбейте куриное яйцо в емкость.

Шаг 3. Посолите и приправьте яйцо.

Шаг 4. Соберите края пищевой пленки к центру и свяжите их, чтобы яйцо осталось в герметичном кульке без дырочек.

Шаг 5. Мешочки с яйцами возьмите за хвостики и опустите в кипящую воду на 2-3 минуты. Варите яйца при умеренном кипении. При этом белок полностью схватится, а желток останется жидким.

Шаг 6. Готовые яйца пашот извлеките из пищевой пленки и подавайте на стол с хлебом и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Яйцо пашот в воде с уксусом

Яйцо пашот в воде с уксусом – это простой рецепт, который предпочитают многие хозяйки. Это проверенный способ приготовить вкусное яйцо всмятку без капли масла. А уксус способствует свертыванию белка, благодаря чему яйцо сохраняет обтекаемую форму и желток остается невредимым внутри.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 7 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Вода – 1 л.

Уксус 9 % – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте свежие куриные яйца, хорошо помойте их горячей водой.

Шаг 2. В небольшую кружку или мисочку разбейте куриное яйцо.

Шаг 3. В кастрюлю влейте литр воды и поставьте емкость на огонь. Когда вода закипит, влейте столовый уксус. Размешивайте воду ложкой по кругу, чтобы в центре образовалась воронка.

Шаг 4. В образовавшуюся воронку аккуратно введите яйцо. Белок практически сразу начнет белеть.

Шаг 5. Варите яйцо 3 минуты. Затем извлеките его из кастрюли и положите на бумажные полотенца, чтобы стекла вода.

Шаг 6. Яйца пашот смотрятся на столе очень оригинально. Подавать их можно с тостами, колбасками или овощами. Приятного аппетита!

Как приготовить яйцо пашот в силиконовой форме

Как приготовить яйцо пашот в силиконовой форме – это очень просто. Сейчас в магазинах и на просторах интернета можно найти всевозможные формы для приготовления яиц пашот. Кроме того, даже обычные силиконовые формочки для кексов можно смело использовать для этих целей.

Время готовки: 5 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций – 3.

Ингредиенты:

Соль – 3 щепотки.

Яйца – 3 шт.

Перец черный молотый – 3 щепотки.

Масло растительное– 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца лучше всего брать домашние или фермерские с ярким желтком. Хорошо помойте их горячей водой.

Шаг 2. Возьмите небольшие силиконовые формы, смажьте их растительным маслом. В каждую разбейте по одному яйцу. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить желток.

Шаг 3. Яйца в формах посолите и приправьте молотым перцем. В кастрюлю или высокую сковороду влейте воду в таком количестве, чтобы она доходила до середины силиконовых формочек. Поставьте силиконовые формы с яйцами в емкость с водой.

Шаг 4. Поместите емкость на средний огонь. Готовьте яйца пашот примерно 3 минуты, пока белок не станет белым и плотным.

Шаг 5. Аккуратно извлеките яйца пашот из силиконовых форм и подавайте на блюде с подсушенным хлебом и свежим салатом. Приятного аппетита!

Яйцо пашот, приготовленное в половнике

Яйцо пашот, приготовленное в половнике, помимо завтрака, может быть подано с салатами, спагетти или жареным картофелем. Используя такой метод варки у вас, получится равномерно схватившийся белок и свободно вытекающий кремообразный желток.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 1.

Ингредиенты:

Масло растительное – 0,25 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте растительное масло, специи и свежее куриное яйцо.

Шаг 2. В небольшую кастрюлю влейте около литра воды, на сильном огне доведите ее до кипения. Половник смажьте растительным маслом и, стараясь не повредить желток, аккуратно разбейте в него куриное яйцо.

Шаг 3. Опустите половник с яйцом в кипящую воду таким образом, чтобы вода не доходила до краев половника. Огонь под кастрюлей убавьте до среднего.

Шаг 4. Постепенно белок начнет потихоньку белеть, следите за тем, чтобы вода не попадала в половник.

Шаг 5. Через 2,5-3 минуты подденьте яйцо за край и переверните на другую сторону, готовьте еще полминуты.

Шаг 6. Яйцо пашот можно сразу подавать на стол. Посолите и приправьте его по вкусу. Приятного аппетита!

Яйцо пашот на сковороде в домашних условиях

Яйцо пашот на сковороде в домашних условиях – это вполне реальная задача для опытных хозяек. При помощи такого способа приготовления яиц вы внесете что-то новое и оригинальное в подачу давно знакомых блюд. Вашим близким точно понравится.

Время готовки: 5 мин.

Время приготовления: 5 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Соль – 2 щепотки.

Перец черный молотый – по желанию.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Возьмите сковороду с высокими бортами, наполовину наполните ее водой и поставьте на плиту.

Шаг 2. Два куриных яйца помойте горячей водой и просушите.

Шаг 3. Когда вода в сковороде дойдет до кипения, аккуратно разбейте в нее куриные яйца, чтобы желток остался целым и держался в середине белка.

Шаг 4. Посолите и по желанию приправьте яйца перцем. Лопаткой аккуратно приподымите края белка к центру. Готовьте яйца при слабом кипении, пока белок полностью не схватится.

Шаг 5. Готовые яйца извлеките из сковороды и сразу подавайте на стол. Приятного аппетита!

Яйцо пашот на пару

Яйцо пашот на пару – это вкусное и полезное блюдо для всей семьи. Конечно, лучше всего использовать для такого способа приготовления домашние свежие яйца, так как желток запекается не полностью. Для готовки яиц пашот на пару вам потребуются небольшие керамические или силиконовые формочки.

Время готовки: 10 мин.

Время приготовления: 10 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – 1 гр.

Яйца – 2 шт.

Сливки 15 % – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления яиц пашот на пару понадобятся небольшие керамические емкости. Смажьте их растительным маслом.

Шаг 2. В каждую емкость разбейте по одному куриному яйцу.

Шаг 3. Яйца посолите по вкусу.

Шаг 4. Влейте по столовой ложке сливок.

Шаг 5. В чашу пароварки влейте воду и поместите формочки с яйцом. Уровень воды должен быть на сантиметр ниже края форм. Также подойдет для варки на пару и мультиварка.

Шаг 6. Готовьте яйца пашот на пару в течение 5 минут.

Шаг 7. Готовые яйца пашот можно прямо в красивых формочках подавать на стол. Приятного аппетита!