Выбираем канцелярские товары. Разновидности гелевых ручек

Ассортимент пишущих ручек, их применение

В оснащении офиса используются пишущие предметы различных видов. В большинстве своем для сотрудников закупаются шариковые, гелевые ручки оптом. Эти инструменты обладают:

надежностью;

практичностью;

невысокой стоимостью.

Производители выпускают изделия в огромном ассортименте. Благодаря обширной цветовой палитре гелевые, шариковые ручки купить можно с учетом гаммы фирменного стиля. Это позволит добавить имиджу выразительности.

Отличие в конструкциях, особенности чернил, используемых в этих приборах, дает возможность выбирать пишущие инструменты с учетом статуса пользователей, особенностей эксплуатации. Руководителям компании можно купить перьевую ручку от известного бренда, подчеркнуть его привилегированное положение. Рядовым сотрудникам обычно приобретаются простые пластиковые изделия, солидный деловой образ дополнят изделия с металлическими корпусами. Специалистам, работающим на открытом воздухе, можно купить гелевую ручку, чтобы сделать записи они смогли в любых условиях.

Ручки с логотипом в создании фирменного имиджа

Не требует доказательства факт эффективного воздействия антуража офиса на формирование мнения о компании. На оценку ее надежности, стабильности могут повлиять даже незначительные детали. Фирменная символика на большом количестве предметов подчеркивает внимание к деталям, что положительно оценивается клиентами, партнерами. Ручки с логотипом обязательно будут замечены, привлекут внимание. Вы можете на сайте заказать металлические ручки с собственными логотипом в магазине https://www.orion-r.ru/catalog/stationery/writing/pens_/ruchki-gelevye/.

Современные технологии нанесения изображений, надписей не ограничивают в выборе основы. У нас вы можете купить ручки оптом, выбирая изделия по своему усмотрению. На любые модели мы нанесем фирменную символику, превратим их в достойную часть имиджа компании. В нанесении логотипов мы используем:

экономичную тампонную печать;

эффектную ультрафиолетовую печать;

лазерную гравировку.

Способ выбирается в зависимости от материала изготовления корпуса пишущего инструмента, предназначения изделия.