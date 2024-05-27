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Французский пирог «Клафути». Всегда пеку его в сезон клубники: самый простой рецепт, который я знаю

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Французский пирог «Клафути». Всегда пеку его в сезон клубники: самый простой рецепт, который я знаю

Клафути — это французский десерт, который представляет собой нечто среднее между запеканкой и пирогом. Его готовят из жидкого теста, похожего на блинное, с добавлением фруктов или ягод.

История клафути уходит корнями в далёкое прошлое Франции. Считается, что этот десерт появился в XVIII веке в провинции Лимузен. Изначально клафути готовили из черствого хлеба, молока, яиц и вишни. Такой рецепт был простым и экономичным, поэтому он быстро завоевал популярность среди крестьян.

Со временем клафути стал более изысканным десертом. В него начали добавлять сахар, ваниль, а также разнообразные фрукты и ягоды. Сегодня клафути готовят не только во Франции, но и в других странах мира.

Ингредиенты:

  • Клубника — 500 г;
  • Мука — 130 г;
  • Молоко — 300 мл;
  • Яйца — 4 шт.;
  • Сахар — 170 г;
  • Ванильный сахар — 8 г;
  • Сливочное масло — 20 г.

Приготовление Клафути:

Нарезаем надвое клубнику, смазываем форму для выпечки сливочным маслом. Посыпаем слой масла 20 граммами сахара, выкладываем на дно клубнику.

Разбиваем в миску яйца, высыпаем сахар классический и ванильный, перемешиваем до растворения песчинок. Просеиваем в смесь яиц и сахара муку, вливаем молоко и тщательно перемешиваем.

Выливаем тесто в форму для запекания к клубнике.

Французский пирог «Клафути». Всегда пеку его в сезон клубники: самый простой рецепт, который я знаю

Выпекаем Клафути при 190 градусах 30-35 минут.

Французский пирог «Клафути». Всегда пеку его в сезон клубники: самый простой рецепт, который я знаю

После приготовления Клафути стоит охладить в холодильнике. Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой.

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