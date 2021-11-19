Выбираем лучшую гитару

ИБАНЕЗ СР-300

Серия Ibanez Soundgear известна своими тонкими грифами, на которых легко играть, и широкой тональной палитрой, которая подходит для многих музыкальных стилей. SR существует уже 25 лет, и эта версия так же хороша, как и ее предшественники. Цена подходит для модели для начинающих, но есть функции, которые гарантируют, что вы не перерастете ее быстро. Эта четырехструнная бас-гитара имеет гриф из клена / ятоба, корпус ньято и глубокий вырез для доступа к этим верхним ладам.

БАС-ГИТАРА SQUIER AFFINITY JAZZ BASS

Squier Affinity Jazz Bass — отличный выбор, несмотря на доступную цену. Jazz Bass имеет С-образный кленовый гриф, гриф из индийского лавра на 20 ладов и два звукоснимателя Jazz Bass с одной катушкой. Если вы ищете бас Squier на ступеньку выше в ценовом диапазоне, мы также можем порекомендовать Classic Vibe Precision Bass.

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАС-ГИТАРЫ

В дополнение к хорошему акустическому или электрическому басу вам понадобится еще какое-то оборудование, когда вы научитесь играть. Подбирать эти дополнительные элементы оборудования не требуется, но мы настоятельно рекомендуем рассмотреть хотя бы некоторые из них, особенно басовый усилитель, если вы играете на электрическом басу.

Усилитель

Инструментальный кабель

Выбор

Басовый ремешок

Басовые струны

Чехол

Бас-тюнер

Если вы хотите получить отличный бас-тюнер, попробуйте GuitarTuna, наше фантастическое и точное приложение для настройки в вашем кармане. Вы можете бесплатно скачать GuitarTuna на свое устройство iOS или Android. Он также поставляется с тюнерами для других струнных инструментов, а также множеством альтернативных настроек. Узнайте больше о бас-тюнере GuitarTuna здесь .

НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ НА БАС-ГИТАРЕ С YOUSICIAN

Нашли ли вы из этих бас-гитар для начинающих хороший инструмент? Первый большой шаг на вашем пути к тому, чтобы стать великим басистом, — это найти подходящий инструмент для игры. Как только это будет сделано, пора начинать учиться. Если вы хотите весело и эффективно изучить бас-гитару, посетите Yousician и наши интерактивные уроки игры на бас-гитаре, которые сделают обучение игре быстрым и легким.