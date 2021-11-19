Выбираем лучшую гитару

ИБАНЕЗ СР-300
Серия Ibanez Soundgear известна своими тонкими грифами, на которых легко играть, и широкой тональной палитрой, которая подходит для многих музыкальных стилей. SR существует уже 25 лет, и эта версия так же хороша, как и ее предшественники. Цена подходит для модели для начинающих, но есть функции, которые гарантируют, что вы не перерастете ее быстро. Эта четырехструнная бас-гитара имеет гриф из клена / ятоба, корпус ньято и глубокий вырез для доступа к этим верхним ладам.
БАС-ГИТАРА SQUIER AFFINITY JAZZ BASS
Squier Affinity Jazz Bass — отличный выбор, несмотря на доступную цену. Jazz Bass имеет С-образный кленовый гриф, гриф из индийского лавра на 20 ладов и два звукоснимателя Jazz Bass с одной катушкой. Если вы ищете бас Squier на ступеньку выше в ценовом диапазоне, мы также можем порекомендовать Classic Vibe Precision Bass.
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БАС-ГИТАРЫ
В дополнение к хорошему акустическому или электрическому басу вам понадобится еще какое-то оборудование, когда вы научитесь играть. Подбирать эти дополнительные элементы оборудования не требуется, но мы настоятельно рекомендуем рассмотреть хотя бы некоторые из них, особенно басовый усилитель, если вы играете на электрическом басу.
- Усилитель
- Инструментальный кабель
- Выбор
- Басовый ремешок
- Басовые струны
- Чехол
- Бас-тюнер
Если вы хотите получить отличный бас-тюнер, попробуйте GuitarTuna, наше фантастическое и точное приложение для настройки в вашем кармане. Вы можете бесплатно скачать GuitarTuna на свое устройство iOS или Android. Он также поставляется с тюнерами для других струнных инструментов, а также множеством альтернативных настроек. Узнайте больше о бас-тюнере GuitarTuna здесь .
НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ НА БАС-ГИТАРЕ С YOUSICIAN
Нашли ли вы из этих бас-гитар для начинающих хороший инструмент? Первый большой шаг на вашем пути к тому, чтобы стать великим басистом, — это найти подходящий инструмент для игры. Как только это будет сделано, пора начинать учиться. Если вы хотите весело и эффективно изучить бас-гитару, посетите Yousician и наши интерактивные уроки игры на бас-гитаре, которые сделают обучение игре быстрым и легким.