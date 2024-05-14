Такое тесто можно давать даже детям: как приготовить пиццу на кефире

Пицца считается одним из самых любимых блюд для многих. А разве ее можно назвать полезной?

Поэтому стоит разобраться, как приготовить пиццу на кефире, которая будет низкокалорийной и даже полезной. Конечно, речь идет только об основе, поэтому к выбору начинки стоит также подходить ответственно.

Что необходимо для приготовления

Перед началом приготовления пиццы на кефире необходимо подготовить все необходимые ингредиенты:

1,5 стакана кефира;

2 чашки муки (можно использовать пшеничную или ржаную);

1 яйцо;

1 чайная ложка разрыхлителя;

половина чайной ложки соды;

специи по своему вкусу.

Начинка по выбору, но здесь точно стоит проявлять рациональность. Идеальным дополнением к такой пицце можно назвать:

1. Помидоры.

2. Перцы.

3. Оливки.

4. Куриное филе.

5. Сыр и другие.

При выборе начинки точно стоит отталкиваться от ее полезности и калорийности.

Как подготовить тесто

Сначала в глубокой миске нужно кефир с яйцом. Затем постепенно добавлять муку, разрыхлитель, соль и соду, тщательно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Когда тесто станет гладким и однородным, его нужно оставить на 15-20 минут для отдыха.

Предварительный разогрев печи

Духовку следует включить и разогреть до 200 градусов Цельсия. Важное условие: печь должна хорошо прогреться. Если этого не сделать, говорить о правильном приготовлении точно не будет никакого смысла.

Как формировать пиццу

Тесто необходимо раскатать на противне, предварительно посыпанном мукой, чтобы избежать прилипания.

Тонкое тесто обычно получается более хрустящим. При формировании стоит проявлять осторожность. После этого на основу можно выложить желаемую начинку.

Сколько времени выпекать

Пиццу обязательно стоит помещать только в разогретую духовку. Время выпекания около 25 минут.

Однако важно понимать, что время приготовления может отличаться в зависимости от толщины пиццы и количества начинки.

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