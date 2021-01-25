Выбираем подарки на морскую тематику

Вы знали, что самыми популярными сувенирами, привезенными с отдыха, являются магниты в виде штурвала или модели кораблей. Этим изделиям под силу наполнить пространство некой легкостью, воодушевленностью и романтикой. Они символизируют увлекательные путешествия, пропитанные стойкостью духа, мужеством и целеустремленностью. Привкус соли на губах, умиротворяющие звуки прибоя и покачивание волн. Есть в этом всем что-то особенное и привлекательное. Поэтому морская тематика актуальна во все времена, независимо от того, где она применяется – в одежде, аксессуарах или оформлении интерьера.

Если мужчина грезит мечтами о море, то наверняка он коллекционирует тематические интерьерные предметы и декоративные вещицы. Так почему бы не презентовать родственнику или другу подарок в соответствующем стиле, который вызовет положительные эмоции и будет принят с превеликим удовольствием.

Великолепные ключницы на тему моря гармонично впишутся практически в любую обстановку. Универсальный презент наполнит пространство индивидуальностью и очарует гостей необычным дизайнерским решением. Теперь виновник торжества сэкономит время и нервы на утреннем поиске ключей, и всегда будет в хорошем настроении.

Все мальчишки в детстве мечтают стать капитаном дальнего плавания. Так что смело выбирайте в подарок часы в виде большого штурвала. Практичный предмет декора идеально впишется в интерьер детской комнаты и украсит собой пустую стену. А в следующий раз подарите ему зеркало-спасательный круг или декоративные подушки с якорями. Украсьте окно крупной сеткой, а пустые полки разбавьте тематическими фоторамками. Удобная и привлекательная каюта готова, а ребенок будет прыгать от счастья!

У нас вы найдете самые разнообразные подарки на морскую тематику. Корабельные атрибуты гармонично впишутся практически в любой интерьер. А если вы раздумываете над тем, что подарить руководителю, то отдайте предпочтение большому штурвалу. Символичный сувенир будет хорошо смотреться в кабинете начальника, который является капитаном корабля и ведет весь коллектив сквозь препятствия и прочие невзгоды.

А теперь давайте обсудим, что подарить моряку на день рождения. Если вы желаете порадовать именинника, действительно, полезным подарком, тогда выбирайте глобус бар. Статусный презент подчеркнет любовь к странствиям, и украсит собой интерьер. Восхитительный аксессуар не займет много места в пространстве, а когда пожалуют друзья, хозяин проявит свое гостеприимство и эффектно подаст крепкие напитки.

Модели кораблей – это еще один прекрасный вариант подарка для любителей морских приключений. Деревянные, металлические, в стиле техно-арт или максимально простые – выбор зависит от характера виновника торжества и его предпочтений.

Поскольку подарок парню моряку должен быть не только символичным, но и полезным, рекомендуем выбрать подзорную трубу, бинокль или монокль. Поверьте, такому презенту он искренне обрадуется и точно найдет ему применение в повседневной жизни.

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