Блюда из куриной печени

Куриная печень – это полезный и питательный продукт, из которого можно приготовить множество аппетитных блюд для домашнего или праздничного стола. Лучшие кулинарные идеи ищите в нашей проверенной подборке из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Куриная печень в сметане с луком на сковороде

Куриная печень в сметане с луком на сковороде – это интересное кулинарное решение, которое точно разнообразит ваше домашнее меню. Угощение из субпродукта порадует нежным вкусом и питательными свойствами. Для приготовления берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная печень ⅔ кг

Лук репчатый 1 шт.

Сметана 500 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Молоко коровье ½ л.

Соль ⅓ ч.л.

Перец чёрный молотый ¼ ч.л.

Лук зелёный ¼ пучка

Петрушка ¼ пучка

Шаги 45 мин.

Как приготовить вкусное блюдо из куриной печени? Подготовим необходимые продукты по списку. Хорошенько промываем куриную печень, удаляем пленки и прожилки. Субпродукт нарезаем порционными кусочками. Заливаем печень молоком и оставляем на 20 минут. Такая процедура сделает печень более нежной. [adsp-pro-31] Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на сливочном масле до золотистого оттенка. Отправляем к луку кусочки печени и обжариваем около 5-7 минут. Солим и перчим. Наполняем содержимое сковороды сметаной, перемешиваем и томим на умеренном огне 10 минут. Куриная печень в сметане с луком на сковороде готова. Подавайте к столу, посыпав измельченной зеленью.

Паштет из куриной печени в домашних условиях

Паштет из куриной печени в домашних условиях отличается не только нежным вкусом, но и полезными питательными свойствами. Готовый продукт можно просто намазывать на хлеб и подавать к столу в качестве интересной закуски. Для приготовления паштета из субпродукта используйте наш проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Морковь – 150 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Вода – 1 л.

Масло топленое – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем куриную печень, очищаем ее от пленок.

Шаг 2. Затем печень опускаем в кипящую воду и варим 15 минут. Далее отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла вода и даем остыть. Немного бульона сохраняем, он пригодится в дальнейшем.

Шаг 3. Измельчаем репчатый лук и натираем морковь на терке.

Шаг 4. Обжариваем овощи до мягкости на топленом масле. Вливаем сюда пару столовых ложек бульона от куриной печени и томим 5 минут.

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Шаг 5. В чашу блендера кладем отварную печень, обжаренные овощи и сливочное масло. Перемалываем до образования нежной однородной массы.

Шаг 6. Солим содержимое по вкусу и перемешиваем.

Шаг 7. Паштет из куриной печени в домашних условиях готов. Угощайтесь!

Печеночные оладьи из куриной печени

Печеночные оладьи из куриной печени порадуют нежным вкусом, питательными свойствами и простым кулинарным процессом. Аппетитное угощение послужит отличной идеей для ваших ярких перекусов. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,4 кг.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – по вкусу.

Морковь – по вкусу.

Брокколи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Репчатый лук режем тонкими полукольцами. Ошпариваем соцветия брокколи.

Шаг 3. Очищенную морковь режем тонкими кружочками. Все овощи можно обжарить или отварить до мягкости.

Шаг 4. Хорошо промываем куриную печень, очищаем ее от пленок, затем измельчаем блендером до однородности.

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Шаг 5. К печеночной массе выкладываем подготовленные овощи, высыпаем соль и перец. Снова измельчаем до однородности.

Шаг 6. В массу отправляем муку и куриное яйцо. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 7. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно выкладываем сюда тесто. Обжариваем угощение до румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Печеночные оладьи из куриной печени готовы. Подавайте к столу!

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком

Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком – это аппетитная и невероятно вкусная закуска, которая подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить питательное угощение своими руками сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 120 гр.

Молоко – 150 мл.

Масло растительное – 30 мл. + для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Майонез – 200 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и очищаем куриную печень, затем измельчаем ее в блендере до однородного состояния. В эту массу отправляем соль, специи, куриные яйца и молоко. Перемешиваем до однородности.

Шаг 2. Высыпаем сюда муку и еще раз хорошенько все перемешиваем до исчезновения комочков. Далее выливаем 30 мл. растительного масла.

Шаг 3. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда подготовленное жидкое тесто. Распределяем его по всей поверхности сковороды и начинаем обжаривать.

Шаг 4. Так обжариваем все блинчики до румянца.

Шаг 5. Измельчаем лук и натираем на терке морковь. Обжариваем овощи на растительном масле до мягкости.

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Шаг 6. В глубокой миске взбиваем холодные сливки до образования пышной массы. Добавляем сюда майонез, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешиваем.

Шаг 7. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку кладем один печеночной блин. Обмазываем его обжаренными овощами.

Шаг 8. Обмазываем заготовку подготовленным кремом.

Шаг 9. Посыпаем измельченной зеленью и повторяем так все слои.

Шаг 10. Печеночный торт из куриной печени с морковью и луком готов. Украшайте по своему вкусу и подавайте к столу!

Салат из куриной печени

Салат из куриной печени – это очень вкусный и яркий салат для вашего легкого ужина или праздничного стола. Такая закуска порадует полезными и питательными свойствами. Чтобы приготовить такое угощение в домашних условиях, берите на заметку наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 0,5 пучка.

Мука – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло растительное – 40 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем промытую петрушку и очищенный чеснок. Лук разделываем тонкими полукольцами. Выкладываем все в глубокую емкость.

Шаг 2. Из помидоров вырезаем плодоножку. Сами овощи разделываем на дольки и отправляем к остальным овощам.

Шаг 3. Солим овощи и перемешиваем. Убираем на время для выделения сока.

Шаг 4. Хорошо промываем под водой куриную печень и очищаем ее от пленок. Затем режем тонкими полосками.

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Шаг 5. Выкладываем кусочки печени в пакет с мукой. Хорошенько встряхиваем для равномерного распределения муки.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем печень около 6-8 минут. В конце немного солим.

Шаг 7. Перекладываем подготовленную печень в заготовку с овощами, перемешиваем и оставляем под крышкой на 10 минут.

Шаг 8. Салат из куриной печени готов. Подавайте угощение к столу!

Котлеты из куриной печени

Котлеты из куриной печени – это очень вкусное, аппетитное и питательное блюдо для вашего семейного обеда или ужина. Такой продукт можно подавать с любыми гарнирами. Разнообразьте домашнее меню с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Сало свежее – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь вареная – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Крупа манная – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Хлеб белый – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем печень и очищаем от пленок. Сало разделываем на небольшие части.

Шаг 2. Печень и сало отправляем в чашу блендера. Сюда же отправляем кусочки вареной моркови и лука. Также добавляем вымоченный белый хлеб. Измельчаем содержимое до однородности.

Шаг 3. В полученный фарш добавляем куриное яйцо, соль и черный перец.

Шаг 4. Перемешиваем содержимое и высыпаем муку с манной крупой. Снова все перемешиваем и оставляем на 15 минут.

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Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и порционно выкладываем сюда заготовку из печени.

Шаг 6. Котлеты обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Котлеты из куриной печени готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Паштет из куриной печени с морковью, луком и сливочным маслом в блендере

Паштет из куриной печени с морковью, луком и сливочным маслом в блендере – это нежное и невероятно вкусное угощение, которое можно намазывать на хлеб или использовать в приготовлении различных закусок. Для исполнения кулинарной идеи берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 10

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 70 гр.

Морковь – 150 гр.

Масло сливочное – 110 гр.

Масло топленое – 20 гр.

Вода – 1 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Промываем и очищаем куриную печень, затем отвариваем ее около 15 минут.

Шаг 3. Отбрасываем готовую печень на дуршлаг и полностью даем стечь воде. Немного бульона сохраняем, он пригодится в дальнейшем.

Шаг 4. Измельчаем лук и натираем морковь на терке.

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Шаг 5. Обжариваем овощи на топленом масле до мягкости. Далее вливаем пару столовых ложек бульона и тушим еще 5 минут.

Шаг 6. Сливочное масло комнатной температуры разделываем на небольшие кубики.

Шаг 7. Остывшую куриную печень соединяем с овощами и кусочками сливочного масла. Измельчаем до однородности с помощью погружного блендера. Затем добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем блендером. Перекладываем заготовку в подходящую форму и оставляем на ночь в холодильнике.

Шаг 8. Паштет из куриной печени с морковью, луком и сливочным маслом в блендере готов. Оценивайте нежный вкус!

Подлива из куриной печени

Подлива из куриной печени порадует не только ярким вкусом, но и полезными питательными свойствами. Подавайте сочное угощение к обеду или ужину с вашими любимыми гарнирами. Для приготовления блюда берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковь.

Шаг 3. Овощи обжариваем до мягкости на растительном масле.

Шаг 4. Затем выкладываем к ним измельченный болгарский перец. Жарим все вместе на умеренном огне около 5-7 минут, постоянно помешивая.

Шаг 5. Далее сюда выкладываем предварительно промытую и очищенную печень. Лучше разделать ее на порционные кусочки.

Шаг 6. Помешиваем содержимое и обжариваем в течение 7 минут.

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Шаг 7. Дальше в заготовку отправляем специи и томатную пасту.

Шаг 8. Заливаем все это кипяченой водой, чтобы были покрыты ею овощи и печень и перемешиваем.

Шаг 9. Томим подливку под крышкой около 10 минут. За это время содержимое сковороды загустеет.

Шаг 10. В конце готовки добавляем измельченную зелень.

Шаг 11. Подлива из куриной печени готова. Подавайте к столу с вашими любимыми гарнирами!

Рулет из куриной печени

Рулет из куриной печени – это нежное и невероятно вкусное угощение, которое подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Приготовить аппетитную закуску своими руками сможет каждый. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печень куриная – 1 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Сырок плавленый – 200 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем и очищаем от пленок куриную печень. После отвариваем ее до готовности в кипящей воде. На это уйдет примерно 15 минут.

Шаг 2. Измельчаем лук с морковью и обжариваем их на растительном масле до мягкого состояния. Солим по вкусу.

Шаг 3. В чашу блендера отправляем отварную куриную печень и размягченные овощи. Перемалываем массу до однородности.

Шаг 4. В горячую печеночную массу выкладываем кусочки сливочного масла комнатной температуры и снова все перемалываем в блендере. Можно добавить соль и специи по вкусу.

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Шаг 5. Полученную массу из печени выкладываем ровным слоем на фольгу.

Шаг 6. Посыпаем пласт из печени тертым плавленым сырком.

Шаг 7. Аккуратно сворачиваем плотный рулет с помощью фольги и отправляем его в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 8. Рулет из куриной печени готов. Украшайте и подавайте к столу!

Тушеная куриная печень в сливках на сковороде

Тушеная куриная печень в сливках на сковороде послужит отличным дополнением к картофельному или другому гарниру. Такое угощение получается невероятно аппетитным, вкусным и питательным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту!

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сливки 10% – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество куриной печени и промываем ее под водой.

Шаг 2. При необходимости печень очищаем от пленок.

Шаг 3. Далее субпродукт нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 4. Отправляем печень в сковороду с растительным маслом.

Шаг 5. В это время режем репчатый лук тонкими четвертинками.

Шаг 6. Морковку натираем на мелкой терке.

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Шаг 7. Овощи отправляем к печени на сковороду.

Шаг 8. Хорошенько перемешиваем содержимое.

Шаг 9. Закрываем крышкой и томим 5 минут.

Шаг 10. Отмеряем необходимое количество сливок.

Шаг 11. Выливаем сливки в заготовку и добавляем соль по вкусу. После закипания уменьшаем огонь и томим блюдо под крышкой 10-15 минут.

Шаг 12. Тушеная куриная печень в сливках на сковороде готова. Подавайте к столу!