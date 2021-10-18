Выбираем стаканы, бокалы и стопки, рюмки на все случаи жизни

Что подарить на первый юбилей супругам?

Первый юбилей, то есть первые десять лет, прожитые супругами вместе, называют оловянной свадьбой. Почему именно этот отрезок времени получил название данного металла? Как известно, олово — мягкий материал. Вот и пара уже достаточно прожила вместе, чтобы научиться искать компромиссы, уступать друг другу и не выяснять, кто же в семье главный, проявляя определенную мягкость. Отсюда и такое название.

Юбилей всегда принято отмечать, причем более пышно, нежели «рядовую» годовщину. Многие приглашают всех тех, кто был в качестве гостей десять лет тому назад. Если вы оказались в кругу таких людей, резонный вопрос, который возникает, что же подарить юбилярам? Выбрать изделия из олова на годовщину свадьбы — решение резонное и правильное. И выбирать следует, конечно же, лучшие образчики оловянных изделий.

Смело можно рекомендовать в этой связи немецко-австрийскую компанию Artina SKS, которая занимает лидирующие позиции на рынке оловянных изделий вот уже более сорока лет. Каждое изделие проходит тройной контроль качества, а в качестве материала используется 95%е пищевое олово. Сплав на 95% состоит из чистейшего олова, остальные 5% — это медь или сурьма. В реакцию с пищей материал не вступает, запахов не выделяет. Стенки оловянных бокалов и кубков надолго сохранят прохладу напитков, а тарелки можно использовать не только для декоративных целей, но и для сервировки праздничного стола.

Мужчинам позволительно дарить хороший алкоголь и все, что с ним связано. А потому можете выбирать графины и стопки, штофы и стаканы для виски, наборы для водки и графины для вина. Бокалы из стекла и кубки, пивные кружки и рюмки — стенки всех этих сосудов украшены искусными барельефами, которые по достоинству оценят эстеты. Ведь изготовлены они вручную и многие из них — это репродукции мировых шедевров живописи и графики.

Для женщины выбирайте из разнообразия тарелок, блюд для фруктов, конфетниц, чашей и т.д. Декоративные тарелки тоже хороши. Кстати, среди них есть тематические, посвященные теме оловянной свадьбы. Изделия из олова на годовщину свадьбы могут быть дополнены вашей гравировкой (конечно же, заказанной в соответствующей мастерской) с указанием памятной даты или пожелания. Такой подарок никогда не будет задвинут вглубь шкафа, а займет почетное место в доме супругов, станет эффектным аксессуаром или положит начало коллекции оловянных изделий. К слову сказать, стоимость его со временем только возрастет, так что это еще и неплохая инвестиция.