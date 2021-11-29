Выбираем удобный для еды и работы стол

Какой выбрать обеденный стол?

Со столешницей, выполненной из натурального камня

Как правило, для изготовления таких столов используется мрамор. Цена у них достаточно высокая. Но если они вам действительно нравятся, почему бы и не потратиться. Имейте в виду, что у таких моделей много недостатков — они тяжелые, на столешнице остаются пятна, которые тяжело отчистить, мрамор от удара может дать трещину.

Из дерева и металла

Если вы делаете ремонт в стиле лофт, то в ваш интерьер может хорошо вписаться со столешницей из дерева, со ставками из металла. Есть более дешевая альтернатива, когда вместо дерева используется пластик. Правда в этом случае, при покупке такого — стоит учитывать недостатки пластика: потеря цвета со временем, на нем видны все царапины и шероховатости.

Из фанеры

Такие столы, как правило, применяются в скандинавском и восточном (японском, китайском) стилях интерьера. Они очень быстро разбираются. Из маленьких за короткое время они разбираются в большие, за которые может сесть большая компания. Их большое преимущество — не дорогая цена.

Овальный

Очень привлекательна овальная форма. Они выполняются абсолютно из разных материалов. С одной стороны, за ними, как и за прямоугольными может сесть большое количество людей, в отличие от круглых. С другой стороны, они имеют закругленные углы, как у круглых, что очень красиво, модно и актуально. Еще одним преимуществом овальных столов перед круглыми, они не занимают так много места в гостиной или на кухне.

Ну вот мы вам представили краткий обзор обеденных столов. Надеемся, что он вам поможет сделать правильный выбор. Удачи!