Выбор диванов — каркас и пружины

Диваны — подкладки и подушки

Тип используемых подкладок и подушек влияет на комфортность дивана. Ищите диван с подушками сидений, которые сделаны из пены высокой плотности, так как это будет означать, что ваш диван обеспечит вам большую поддержку и прослужит дольше. Также хорошей идеей является выбор дивана с подушками из пены, сохраняющей форму, так как это будет означать, что ваш диван будет выглядеть хорошо и дольше останется удобным.

Если вам требуется дополнительная поддержка для спины и шеи, вы можете обнаружить, что диван с более прочной, более вертикальной спинкой и подушками с высокой спинкой может вам подойти.

Выбор диванов — обивка

Диваны бывают самых разных видов отделки, а тип используемой обивки может иметь огромное значение для комфорта и долговечности вашего нового дивана. Например, кожаный диван, как правило, будет более долговечным, чем диван с тканевой обивкой, но адаптация кожаного покрытия может занять некоторое время, поэтому изначально она может быть не такой удобной.

Ткань, с другой стороны, может быть менее прочной, чем кожа, и не будет оказывать такой большой поддержки, но может выглядеть более мягкой. Многие диваны с тканевой обивкой имеют чехлы для подушек, которые можно снимать и стирать, поэтому ваш диван сможет легко оставаться в отличном состоянии.