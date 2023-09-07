Японские ученые из университета Нагои установили, что одна и та же диета сокращает жизнь мужчинам, но продлевает ее женщинам. Результаты эксперимента, который растянулся на 9 лет, сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на источники.

Исследователи поняли, как пищевые привычки влияют на продолжительность жизни. В течение 9 лет эксперты опрашивали японцев о состоянии их здоровья — всего в эксперименте было задействовано более 80 тысяч человек.

Данные о своем питании передавали 35 тысяч мужчин и 46 тысяч женщин. Ученые учитывали все изменения и вели таблицу ежедневного потребления белков, жиров и углеводов в каждой группе.

Специалисты пришли к выводу, что мужчины, которые потребляли менее 40% углеводов, чаще сталкивались с неизлечимыми диагнозами. Женщинам аналогичный принцип питания, напротив, продлевал жизнь. Зато потребление свыше 65 % углеводов заметно вредило дамам, а на продолжительности жизни участников-мужчин негативно сказывалось чрезмерное употребление жиров.

Японские ученые заключили, что самой оптимальной диетой для долгой и здоровой жизни будет сбалансированное питание с нормальным потреблением всех необходимых организму элементов.