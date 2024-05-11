ГлавнаяРецептыНе ищите другой рецепт: готовим топовый печеночный торт, от которого все будут в восторге Не ищите другой рецепт: готовим топовый печеночный торт, от которого все будут в восторге На чтение: 1 минута Многие украинцы любят печеночный торт. И неудивительно, ведь он вкусный и быстро готовится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро. Стоит попробовать Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык Печеночный торт – рецепт Время: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 500 граммов телячьей печени; – 3 луковицы; – 300 миллилитров молока; – 200 граммов муки; – 4 яйца; – 300 граммов майонеза; – 6 – 8 зубчиков чеснока; – соль, перец по вкусу; – 1 столовая ложка растительного масла. Приготовление: Печень и лук пропустите через мясорубку. К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте. Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут. К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком. Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики. Поделитесь с друзьями