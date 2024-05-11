Не ищите другой рецепт: готовим топовый печеночный торт, от которого все будут в восторге

Многие украинцы любят печеночный торт. И неудивительно, ведь он вкусный и быстро готовится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро. Стоит попробовать Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык Печеночный торт – рецепт Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов телячьей печени;

– 3 луковицы;

– 300 миллилитров молока;

– 200 граммов муки;

– 4 яйца;

– 300 граммов майонеза;

– 6 – 8 зубчиков чеснока;

– соль, перец по вкусу;

– 1 столовая ложка растительного масла. Приготовление: Печень и лук пропустите через мясорубку. К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте. Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут. К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком. Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить вкусный соус дзадзики.