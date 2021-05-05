Bentley Brooklands: британская классика

Как выглядит автомобиль в «классических английских пропорциях». Получив в колледже в Бристоле инженерное образование, он решил начать собственное дело и в 1912 году вместе с братом купил лицензию на производство автомобилей французской фирмы D.F.P. Вплоть до ухода на пенсию Бентли оставался верен избранному пути, работая в таких известных автомобильных компаниях, как Aston Martin и Armstrong-Siddeley. Производство Bentley Continental GT налажено на модернизированном заводе в Крю (Crewe). Столь высокое количество заявок позволяет уже сейчас говорить о том, что все автомобили, которые будут выпущены в ближайшие пару-тройку лет, распроданы по предварительным заказам.

Для грузов имеющих нестандартные габариты инженеры компании предусмотрели специальный лючок. Но уже стало известно, что этот внедорожник будет лидером по скорости и цене. Автомобиль будет выпускаться на заводе Bentley в Крю (Crew), графство Чешир, а в продаже появится к концу года.

Может показаться, что смелая версия «аристократа» не нашла своих почитателей. Максимальная скорость новинки составляет 288 километров в час.

Более подробно с ними Вы сможете ознакомиться на сайте в разделе «Цены». Это, прежде всего, основание кузова, колесная подвеска, полноприводная трансмиссия, пневматическая подвеска и 12-цилиндровый двигатель. Волна спроса на дорогие автомобили в развивающихся странах только подогревала аппетиты британцев. Однако новые рыночные условия заставляют пересмотреть привычный состав модельного ряда. Внедорожник поражает обилием изысканных материалов в отделке салона.

Никаких других подробностей пока нет — известно лишь, что дебют нового семейства двигателей запланирован на 2012 год. Это больше в половину уровня 2010 года. Здравый смысл, все-таки, одержал верх и теперь окончательно и бесповоротно Bentley уходит от первоначального дизайна модели под названием EXP 9F. На основе седана создадут и замену выпускаемого в настоящее время купе Brooklands. Поэтому становится весьма понятным, такое тесное взаимодействие между Bentley и Bugatti. При этом глава Bentley отказался раскрывать, какие именно дизельные силовые установки появятся на машинах марки.

Гоночная серия F24+ состоит из восьми 90-минутных гонок, последняя из которых в сезоне текущего года пройдет в октябре на треке в Гудвуде. Соответствующий показатель для Continental Ultrarsports 702 не сообщается, равно как и цена новинки. Сзади новинки будут отличаться хромированным выхлопом в виде перевернутой восьмерки. Также ожидается, что тюнинговое купе получит модернизированную подвеску, иную выпускную систему и более эффективные тормозные механизмы. Более того, сквозь заднее стекло на фотографиях можно рассмотреть странное оборудование