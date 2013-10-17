Высокоточное оборудование для лабораторий

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Что такое поддельтовидный бурсит и как его лечить?

Ежегодно растет процент заболеваний, поражающих верхние конечности. Чтобы своевременно предупредить заболевание, нужно знать, что оно собой представляет. Эта статься даст общее понимание о заболевании, его причинах и последствиях развития.

Особенности заболевания

Синовиальная сумка (она же бурса или синовиальный карман) – полость, выделяющая гелеобразную жидкость. Не все полости появляются при рождении, некоторые из них образуются в результате «притирания» костной, мышечной и связующей тканей и носят функцию обособлять, разделять ткани. Давление из вне на сочленения также частично нейтрализуются синовиальными сумками.

Разумеется плечо подвергается постоянным опасностям перегрузок и не может обойтись без спасительных синовиальных бурс, которых в данном сочленении много. К крупными из них можно отнести: субакромиальную, сумку клювовидно-плечевой мышцы и поддельтовидную.

Поддельтовидная сумка во многом уникальна. Она крупных размеров и отличается от других сумок формированием во время развития ребенка в утробе. В одном случае из ста, сумка соединяется с пространством суставной капсулой.

Воспаление этой сумки – наиболее распространенное явление, наравне с воспалением локтевого и препателлярного синовиального кармана. Самой яркой особенностью поддельтовидного бурсита плечевого сустава являются сильные пульсирующие болевые ощущения при любых попытках толкательных движений и подъема рук. Возникает визуальное увеличение и припухлость дельтовидной мышцы. Кроме того, расположение сумки над суставной капсулой зачастую становится причиной ее прокола и повреждения, при необходимости забора жидкости из капсулы сустава.

Диагностирование осуществляется врачом с использованием методов:

Физического осмотра – определение степени ограничения подвижности и типичных проявлений бурсита. Использования медицинского оборудования. МРТ, рентгенография, УЗИ – позволяющие точно визуализировать и вывить конкурентную патологию. Лабораторные исследования жидкостей пациента. Высокоточное оборудование для лабораторий продается на сайте https://aquaanalytic.com/. Пункция экссудата и забор крови позволяют определить тип вредоносных бактерий и степень их реагирования на антибиотики.

Лечение

Врачами бурсит делится на три фазы, первая из которых протекает остро или не имеет ярко выраженного проявления. Излечить пациента при первой фазе намного проще, чем при остальных. Для устранения заболевания на первой фазе необходима иммобилизация. Конечность, пораженную патологией, обездвиживают при помощи специальных бандажей. Это позволяет снизить боль и расположить конечность в спокойном, расслабленном состоянии.

Вторая и третья фаза протекают тяжелее и для лечения необходима медикаментозная терапия и использование физиотерапии. Препараты снимают болевой синдром, а также уменьшают отечность, а в случае заражения, прописываются антибиотические лекарственные средства. После того, как будут устранено заражение и купирована боль, укрепляется мышечный корсет лечебно-профилактической физкультурой.

Медикаментозное лечение не всегда дает положительные результаты, особенно при развитии хронической стадии, и тогда прибегают к методам хирургического вмешательства.

Народные способы никто еще не отменял, и их использование активно конкурирует со стандартными способами лечения бурсита.