Описание приготовления:

Для салата руккола подходит идеально, но ее можно заменить на листовой салат, а черри на обычные помидоры. Солить салат нужно непосредственно перед подачей, чтобы черри и руккола не пустили сок. И не стоит жарить говядину долго, она станет жесткой, но это в том случае если уверены в качестве мяса.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Зелень / Руккола Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Говядина 100 Грамм

Руккола 50 Грамм

Черри 70 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка

Соевый соус 1 Ст. ложка

Чеснок 1 Зубчик

Кунжут 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Бальзамический крем По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

9 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Теплый салат из рукколы и говядины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления теплого салата с рукколой и говядиной. Листья рукколы переберите и сполосните, разложите на бумажном полотенце и дайте обсохнуть. Черри вымойте и вытрите насухо.

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите говядину, порезанную тонкими полосками. Обжарьте ее в течение одной минуты.

Посыпьте говядину специями, добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус. Обжаривайте мясо еще 1-2 минуты, снимите с огня.

Рукколу разложите на тарелке.

Черри разрежьте пополам или на четыре части и разложите поверх рукколы.

Обжаренную говядину разложите поверх салата и полейте мясным соусом после обжаривания.

Посыпьте салат кунжутом, полейте бальзамическим кремом и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!