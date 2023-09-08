Описание приготовления:
Для салата руккола подходит идеально, но ее можно заменить на листовой салат, а черри на обычные помидоры. Солить салат нужно непосредственно перед подачей, чтобы черри и руккола не пустили сок. И не стоит жарить говядину долго, она станет жесткой, но это в том случае если уверены в качестве мяса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Зелень / Руккола Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 100 Грамм
- Руккола 50 Грамм
- Черри 70 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Соевый соус 1 Ст. ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Кунжут 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Бальзамический крем По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
136 ккал
Калорийность
9 г
Белки
10 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Теплый салат из рукколы и говядины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления теплого салата с рукколой и говядиной. Листья рукколы переберите и сполосните, разложите на бумажном полотенце и дайте обсохнуть. Черри вымойте и вытрите насухо.
В сковороде разогрейте растительное масло и выложите говядину, порезанную тонкими полосками. Обжарьте ее в течение одной минуты.
Посыпьте говядину специями, добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус. Обжаривайте мясо еще 1-2 минуты, снимите с огня.
Рукколу разложите на тарелке.
Черри разрежьте пополам или на четыре части и разложите поверх рукколы.
Обжаренную говядину разложите поверх салата и полейте мясным соусом после обжаривания.
Посыпьте салат кунжутом, полейте бальзамическим кремом и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!