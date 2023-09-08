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Теплый салат из рукколы и говядины

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Теплый салат из рукколы и говядины

Описание приготовления:

Для салата руккола подходит идеально, но ее можно заменить на листовой салат, а черри на обычные помидоры. Солить салат нужно непосредственно перед подачей, чтобы черри и руккола не пустили сок. И не стоит жарить говядину долго, она станет жесткой, но это в том случае если уверены в качестве мяса.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Говядина / Зелень / Руккола Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина 100 Грамм
  • Руккола 50 Грамм
  • Черри 70 Грамм
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Соевый соус 1 Ст. ложка
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Кунжут 1 Чайная ложка
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Бальзамический крем По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

136 ккал

Калорийность

9 г

Белки

10 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Теплый салат из рукколы и говядины»

Теплый салат из рукколы и говядины

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления теплого салата с рукколой и говядиной. Листья рукколы переберите и сполосните, разложите на бумажном полотенце и дайте обсохнуть. Черри вымойте и вытрите насухо.

Теплый салат из рукколы и говядины

В сковороде разогрейте растительное масло и выложите говядину, порезанную тонкими полосками. Обжарьте ее в течение одной минуты.

Теплый салат из рукколы и говядины

Посыпьте говядину специями, добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус. Обжаривайте мясо еще 1-2 минуты, снимите с огня.

Теплый салат из рукколы и говядины

Рукколу разложите на тарелке.

Теплый салат из рукколы и говядины

Черри разрежьте пополам или на четыре части и разложите поверх рукколы.

Теплый салат из рукколы и говядины

Обжаренную говядину разложите поверх салата и полейте мясным соусом после обжаривания.

Теплый салат из рукколы и говядины

Посыпьте салат кунжутом, полейте бальзамическим кремом и сразу подавайте к столу.

Теплый салат из рукколы и говядины

Приятного аппетита!

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