Вывод из запоя на дому в Алматы

Стоит ли терпеть похмелье?

Похмелье – целый комплекс неприятных ощущений, знакомый практически каждому взрослому человеку. Наутро после употребления алкоголя возникает чувство разбитости, мучительная головная боль, сильная жажда, часто похмелье проявляется тошнотой, рвотой и другими симптомами отравления. После приема большого количества алкоголя похмелье может продолжаться несколько дней, оно приводит к серьезной потере работоспособности. Снятие алкогольной интоксикации на дому — очень важно!

К чему приводит похмелье?

Похмелье – далеко не безопасное состояние. Тяжелый абстинентный синдром является результатом сильного отравления токсинами, которые накапливаются в организме при разложении этилового спирта. Токсичные вещества нарушают пищеварение, негативно отражаются на работе сердца и сосудов, резко ухудшают самочувствие. Также они могут спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний.

Нельзя пытаться просто перетерпеть сильное похмелье. Избавиться от него поможет срочная детоксикация на дому, подробнее об этом можно прочитать на сайте. Вызывать врача-нарколога на дом необходимо при появлении следующих симптомов:

Сильная головная боль. Она возникает из-за резкого спазма сосудов головного мозга. Он может провоцировать инсульт с непредсказуемыми последствиями.

Нарушения сердечного ритма. Аритмия, учащенный пульс, повышенное кровяное давление – все это говорит о проблемах с сердцем, которые могут привести к инфаркту миокарда.

Многократная рвота и диарея. Тяжелые нарушения пищеварения провоцируют сильное обезвоживание, из-за которого возникает угроза жизни.

Любые проявления психических нарушений. Сильное похмелье может привести к депрессии, тоскливому состоянию, суицидальным мыслям и попыткам.

Врач-нарколог оценит состояние пациента и выберет наиболее эффективный метод терапии. Лечение может проводиться в домашних условиях или в стационаре.

Как проводится лечение?

Нарколог поставит капельницу с комплексом препаратов для восстановления обмена веществ, обеспечения клеток питанием, снятия болевого синдрома. В состав капельницы могут быть включены кардио- и гепатопротекторы – эти вещества помогают нормализовать работу сердца и печени. Лечение дает возможность устранить негативные симптомы и намного быстрее вернуться к привычной повседневной жизни.

Тяжелое похмелье может быть опасным для здоровья, поэтому не стоит откладывать вызов врача на дом. Чем раньше будет проведена детоксикация, тем меньше будет негативных последствий.