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Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

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Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Не секрет, что отбивная называется так, поскольку мясо отбивают для придания ему мягкости и удобства в приготовлении. Вероятно, эта идея возникла с необходимостью использовать жесткие части животных в рационе. Так можно было сэкономить на еде и при этом вкусно питаться.

Отбивная куриная грудка, как рецепт, появилась в 19 веке в Германии. Это решение было просто, дешево, но не пользовалось большой популярностью. Когда об этом блюде узнали в Вене, оно приобрело свою известность. Сейчас рецепты всячески модернизируют, мы решили отбить куриную грудку и приготовить вкусный рулет.

Ингредиенты для рулета:

  • куриная грудка — шт.;
  • яйца — шт.;
  • пармезан — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • укроп — 30 г;
  • соль — 10 г;
  • черный перец — 10 г;
  • панировочные сухари — 50 г.

Ингредиенты для соуса:

  • чеснок;
  • помидоры черри;
  • красный перец.

Приготовление рулета:

Куриную грудку разрезаем на 4 плоских кусочка. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем. Солим, перчим по вкусу. Каждый из кусочков промазываем сливочным маслом.

Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Укроп мелко нарезаем. Сыр пармезан натираем на крупной терке. Перекладываем в глубокую емкость, перемешиваем. Выкладываем получившуюся смесь поверх мяса.

Сворачиваем грудку в рулет.

Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Подготавливаем два блюдца: с куриным яйцом и с панировочными сухарями. Обмакиваем заготовки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Выпекаем в духовке 30 минут. Температура 180 градусов.

Для соуса на сковороде обжариваем чеснок и помидоры черри, добавляем нарезку красного перца. Готовим на среднем огне 10 минут. Перемещаем все компоненты в блендер, солим и перчим по вкусу.

Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Получается очень вкусно и сытно. Обязательно попробуйте приготовить дома.

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