Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Не секрет, что отбивная называется так, поскольку мясо отбивают для придания ему мягкости и удобства в приготовлении. Вероятно, эта идея возникла с необходимостью использовать жесткие части животных в рационе. Так можно было сэкономить на еде и при этом вкусно питаться.
Отбивная куриная грудка, как рецепт, появилась в 19 веке в Германии. Это решение было просто, дешево, но не пользовалось большой популярностью. Когда об этом блюде узнали в Вене, оно приобрело свою известность. Сейчас рецепты всячески модернизируют, мы решили отбить куриную грудку и приготовить вкусный рулет.
Ингредиенты для рулета:
- куриная грудка — шт.;
- яйца — шт.;
- пармезан — 100 г;
- сливочное масло — 100 г;
- укроп — 30 г;
- соль — 10 г;
- черный перец — 10 г;
- панировочные сухари — 50 г.
Ингредиенты для соуса:
- чеснок;
- помидоры черри;
- красный перец.
Приготовление рулета:
Куриную грудку разрезаем на 4 плоских кусочка. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем. Солим, перчим по вкусу. Каждый из кусочков промазываем сливочным маслом.
Укроп мелко нарезаем. Сыр пармезан натираем на крупной терке. Перекладываем в глубокую емкость, перемешиваем. Выкладываем получившуюся смесь поверх мяса.
Сворачиваем грудку в рулет.
Подготавливаем два блюдца: с куриным яйцом и с панировочными сухарями. Обмакиваем заготовки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем в духовке 30 минут. Температура 180 градусов.
Для соуса на сковороде обжариваем чеснок и помидоры черри, добавляем нарезку красного перца. Готовим на среднем огне 10 минут. Перемещаем все компоненты в блендер, солим и перчим по вкусу.
Получается очень вкусно и сытно. Обязательно попробуйте приготовить дома.