Научили этому рецепту в немецком ресторане. Никогда не пробовал ничего вкуснее

Не секрет, что отбивная называется так, поскольку мясо отбивают для придания ему мягкости и удобства в приготовлении. Вероятно, эта идея возникла с необходимостью использовать жесткие части животных в рационе. Так можно было сэкономить на еде и при этом вкусно питаться.

Отбивная куриная грудка, как рецепт, появилась в 19 веке в Германии. Это решение было просто, дешево, но не пользовалось большой популярностью. Когда об этом блюде узнали в Вене, оно приобрело свою известность. Сейчас рецепты всячески модернизируют, мы решили отбить куриную грудку и приготовить вкусный рулет.

Ингредиенты для рулета:

куриная грудка — шт.;

яйца — шт.;

пармезан — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

укроп — 30 г;

соль — 10 г;

черный перец — 10 г;

панировочные сухари — 50 г.

Ингредиенты для соуса:

чеснок;

помидоры черри;

красный перец.

Приготовление рулета:

Куриную грудку разрезаем на 4 плоских кусочка. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем. Солим, перчим по вкусу. Каждый из кусочков промазываем сливочным маслом.

Укроп мелко нарезаем. Сыр пармезан натираем на крупной терке. Перекладываем в глубокую емкость, перемешиваем. Выкладываем получившуюся смесь поверх мяса.

Сворачиваем грудку в рулет.

Подготавливаем два блюдца: с куриным яйцом и с панировочными сухарями. Обмакиваем заготовки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем в духовке 30 минут. Температура 180 градусов.

Для соуса на сковороде обжариваем чеснок и помидоры черри, добавляем нарезку красного перца. Готовим на среднем огне 10 минут. Перемещаем все компоненты в блендер, солим и перчим по вкусу.

Получается очень вкусно и сытно. Обязательно попробуйте приготовить дома.