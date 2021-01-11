Вызов домашнего мастера

Работа мастера – гарантия качества!

Ремонт в ванной, как свидетельствуют многочисленные опросы, проведенные среди москвичей, осуществляется владельцами жилья гораздо реже по сравнению с другими функциональными помещениями в квартире. В то же время, если ремонтные работы все же предвидятся, то, как правило, они подразумевают некие кардинальные перемены – смену плитки на стенах, обновление напольного и потолочного покрытия. Очень часто подвергается замене и сантехника, и многочисленные ее компоненты – вплоть до смесителей и полотенцесушителей. Также вас могут заинтересовать услуги муж на час, более подробней можете посмотреть перейдя по ссылке.

Не исключено, что без посторонней помощи владельцу квартиры вряд ли удастся осуществить запланированные действия. И, к сожалению, поддержкой друзей или родственников здесь не обойдешься, ведь обозначенный план мероприятий требует вмешательства опытных людей.

Лишь на первый взгляд кажется, что, к примеру, замена полотенцесушителя – не такая сложная задача. В действительности же, на этой «несложной» проблеме срезаются многие дилетанты. В результате допущенных ошибок в установке, прибор попросту не выполняет изначально предусмотренных им функций: не поддерживает необходимый микроклимат в помещении, не осушает воздух и не обогревает ванную комнату. Если практика и опыт не позволяют проводить подобных действий – лучше не пытаться бездумно экспериментировать.

В этом случае специалисты рекомендуют прибегнуть к такому популярному сейчас виду услуг, как «муж на час». Выехавший на дом специалист немедленно оценит весь масштаб работы, выявит ошибки (если, конечно, таковые имеются), и без промедлений приступит к выполнению поставленной задачи.

Кажущаяся легкость, с которой такие мастера справляются с работой, на самом деле подкреплена многолетней практикой и умением разбираться даже в самых нестандартных случаях ремонта в ванном помещении. Нередко специалистам приходится даже заново переделывать всю работу – как за неудачно поэкспериментировавшим владельцем жилья, так и за своими, менее опытными предшественниками. Закономерно, что переделывание чужих ошибок не только способно вылететь в копеечку, но и многократно отдалить финальный день ремонта. К примеру, повторная замена раковины или унитаза может на 1-2 дня затянуть всю предполагаемую работу.

Как ни удивительно, но к наиболее разорительным тратам человека ведет… желание сэкономить. Нанимая сомнительных специалистов «с улицы», человек ставит под угрозу не только качество выполнения запланированного мероприятия, но и свой собственный кошелек.

Чтобы обезопасить себя от разочарования в дальнейшем, и, как следствие, непредусмотренных трат на переделывание некачественных результатов работы, специалисты настоятельно советуют избегать предложений от «мастеров», готовых выполнить «полностью весь ремонт – от начала и до конца» за символическую плату.

Муж на час

Вне всякого сомнения, для того, чтобы ремонт ванной прошел как положено, необходимо знать, с чего его следует начинать. То есть, для начала было бы неплохо определиться с этапами работы.

Если нужно сделать небольшую работу, то есть муж на час, который всё это сделает. По словам специалистов, первоочередным заданием, которое смело можно назвать одним из самых главных, является определение стиля и дизайна помещения. В том случае, если в этом вопросе возникли определенные трудности, рекомендуется обратиться к профи, которые не только смогут помочь с дизайном ванной, но и с выбором строительных материалов.

И, конечно же, нельзя приступать к ремонту данной комнаты, не выбрав самый важный ее аксессуар, в качестве которого выступает ванна. На сегодняшний день благодаря имеющемуся разнообразию данных аксессуаров для ванных комнат каждый сможет выбрать для себя наиболее оптимальный вариант. Тем более, что ванны могут изготавливаться из различных материалов, будь то сталь, акрил, чугун и так далее. Так, например, ванны из акрила весят намного меньше чугунных ванн, однако последние, в свою очередь, являются более надежными и неприхотливыми.