Свиные котлеты с кабачком на сковороде

Обожаете вкус кабачка? Смело готовьте с этим зеленым красавцем не только овощные закуски, но и мясные блюда. Как пожарить до неприличия вкусные свиные котлеты с кабачком, рассказываем в сегодняшнем материале.

С рецептом такого мясного блюда вы откажитесь от классического рецепта. Ведь кабачок, пропитанный ароматом зелени и чесночка, — изумительная начинка для мясных котлет. Обязательно попробуйте эту вкуснотищу!

Как приготовить ароматные свиные котлеты с кабачком

Небольшая хитрость. Как только вы снимите кабачки со сковороды, сразу же начинайте их смазывать смесью чеснока и зелени. Горячие овощи, обжаренные в масле, быстро впитают в себя аромат этих продуктов. И затем можно будет сразу переходить к следующему этапу приготовления.

Ингредиенты

Свиной фарш600 г Лук1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)3 щеп. Паприка0,25 ч. л. Панировочные сухари2 ст. л. Яйцо1 шт. Кабачок2 шт. Чеснок3 зуб. Укроп20 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его очень мелким кубиком. Добавляем лук к свиному фаршу. Всыпаем соль, черный перец и молотую паприку. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Вбиваем к мясу яйцо. Добавляем панировочные сухари. Хорошенько всё перемешиваем до получения однородной массы.Тщательно промываем кабачки небольшого размера под проточной водой. Обсушиваем их. Удаляем плодоножки. Нарезаем кабачки вдоль (максимально тонкими слайсами). Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней овощные слайсы с двух сторон до мягкости.Промываем укроп. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Соединяем их в небольшой емкости и хорошенько перемешиваем. Смазываем чесночной смесью полупрозрачные слайсы из кабачков. Застилаем дощечку пищевой пленкой (также можно использовать полиэтиленовый пакет). Выкладываем на нее небольшое количество свиного фарша. Формируем из него пласт, на середину которого выкладываем овощной слайс. Используя пленку, заворачиваем кабачок в мясо. Руками придаем заготовке форму, максимально приближенную к обычным котлетам. Проделываем это со всеми ингредиентами.На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем мясные заготовки с начинкой. Обжариваем их с двух сторон до золотистости.

Подавать такие сочные и аппетитные котлеты вы можете с любым гарниром. Они хороши и с отварным картофелем, и с макаронами, и с кашами. А как вы привыкли готовить мясные котлеты с кабачком: с овощем, натертым на терке или нарезанным на слайсы?