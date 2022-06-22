Webasto в Москве. Предпусковые подогреватели, автономные отопители и кондиционеры

Установка Webasto — цены на монтаж в компании «Вебасто Рус»

Наша компания «Вебасто Рус» предоставляет квалифицированные услуги по установке и продаже отопителя двигателя Вебасто. У нас вы можете воспользоваться качественными услугами по техническому обслуживанию и установке оборудования, а так же выбрать и купить любые модели данного оборудования по действительно низким ценам.

Установка Вебасто

Специалисты нашей компании произведут монтаж, на легковые и грузовые автомобили всех марок.

Монтаж отопительного оборудования крайне сложный и многогранный процесс, справиться с которым может только специалист. Во избежание проблем, советую доверить это дело профессионалам нашей компании. В комплект поставки отопительного оборудования входит:

Отопительный прибор;

Таймер;

Дезодорирующий топливный насос;

Блок, отвечающий за управление;

Набор предохранителей.

Во время установки отопительного оборудования следует соблюдать те требования, которые предъявляются к тому или иному автомобилю при подключении его к системе охлаждения и обогрева. Компоненты автомобиля расположенные около предпускового подогревателя, необходимо защитить от загрязнения топливным маслом и перегрева. В процессе монтажа нужно полностью исключить возможность возгорания, даже в процессе перегревания. Для того чтобы добиться этого, нужно обеспечит должный уровень вентиляции.

В процессе установки обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы хомуты были надежно закреплены и шланги не имели сгибов.

Стоимость Вебасто

Вебасто стоит достаточно дорого. Перед покупкой задумайтесь, о том потяните ли вы такой прибор. В нашем магазине подогреватель Webasto стоит примерно от 10 000 до 35 000 рублей. Все зависит от мощности и модели прибора.

Для отечественных автомобилей самые низкие цены на Webasto. На Porsche Cayenne и на BMW Х5А самый дорогой подогреватель и самая высокая стоимость установки Вебасто.

Где можно купить вебасто

На всю продукцию, которая имеется в нашем магазине, есть необходимые сертификаты, и она допускается к установке на абсолютно все транспортные средства. Продукция проверена временем, имеет высокие качественные характеристики и отвечает стандартам безопасности.

Что бы приобрести предпусковой обогреватель вебасто в Москве вам достаточно позвонить нам или написать через форму заявки на сайте https://acsavto.ru/, опытные специалисты нашей компании подберут для вас лучший вариант и предоставят развернутые консультации.