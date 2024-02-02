Описание приготовления:
Торт шикарно смотрится на столе и имеет отличный вкус. Если любите влажные тортики, пропитайте коржи перед нанесением крема сиропом с коньяком, сливочным ликером или разведенной сгущенкой. Варенье лучше всего взять кислое, однородное или с мелкими ягодами. Желательно чтобы торт постоял в холодильнике 1-2 часа, но можно подать и сразу.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 1/2 Стакана
- Варенье 1/2 Стакана (любое, без косточек)
- Яйцo 1 Штука (мелкое)
- Сахар 1/4 Стакана
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Масло сливочное 150 Грамм
- Сгущенка 80 Грамм
- Шоколад 80 Грамм (черный)
- Мука 1 Стакан
Количество порций 8
Калорийность
575 ккал
Калорийность
9 г
Белки
43 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт "Гости на пороге"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта "Гости на пороге". Сливочное масло и сгущенное молоко достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.
Яйцо с сахаром взбейте в пышную, светлую массу.
Во взбитое яйцо влейте молоко и добавьте варенье.
Аккуратно перемешайте массу до однородности.
Муку перемешайте с содой и просейте в массу. Аккуратно перемешайте до однородного теста без комочков.
Перелейте массу в форму для выпекания диаметром 18 сантиметров. Тесто должно быть не выше половины формы.
Форму поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-45 минут, до сухой спички. При прокалывании коржа спичкой она должна выходить сухой. Готовый корж достаньте из духовки и дайте постоять 10 минут, после чего извлеките из формы.
Остывший корж разрежьте на четыре части.
Соедините мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Взбейте в пышную массу.
Шоколад растопите на водяной бане, остудите и влейте в крем. Взбейте в однородный воздушный крем.
Смажьте первую часть кремом. Выложите второй и также смажьте кремом, выложите третью часть.
Бока и верх покройте оставшимся кремом и выровните.
Последнюю часть измельчите в блендере в крошку и обсыпьте бока и край торта. Украсьте верх по своему усмотрению, я использовала ягоды, мяту и остатки крема. Торт "Гости на пороге" готов! Приятного аппетита!