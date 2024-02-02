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Торт «Гости на пороге»

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Торт «Гости на пороге»

Описание приготовления:

Торт шикарно смотрится на столе и имеет отличный вкус. Если любите влажные тортики, пропитайте коржи перед нанесением крема сиропом с коньяком, сливочным ликером или разведенной сгущенкой. Варенье лучше всего взять кислое, однородное или с мелкими ягодами. Желательно чтобы торт постоял в холодильнике 1-2 часа, но можно подать и сразу.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Торты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 1/2 Стакана
  • Варенье 1/2 Стакана (любое, без косточек)
  • Яйцo 1 Штука (мелкое)
  • Сахар 1/4 Стакана
  • Сода 1/2 Чайных ложки
  • Масло сливочное 150 Грамм
  • Сгущенка 80 Грамм
  • Шоколад 80 Грамм (черный)
  • Мука 1 Стакан

Количество порций 8

Калорийность

575 ккал

Калорийность

9 г

Белки

43 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Гости на пороге"»

Торт "Гости на пороге"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления торта "Гости на пороге". Сливочное масло и сгущенное молоко достаньте заранее, чтобы они были комнатной температуры.

Торт "Гости на пороге"

Яйцо с сахаром взбейте в пышную, светлую массу.

Торт "Гости на пороге"

Во взбитое яйцо влейте молоко и добавьте варенье.

Торт "Гости на пороге"

Аккуратно перемешайте массу до однородности.

Торт "Гости на пороге"

Муку перемешайте с содой и просейте в массу. Аккуратно перемешайте до однородного теста без комочков.

Торт "Гости на пороге"

Перелейте массу в форму для выпекания диаметром 18 сантиметров. Тесто должно быть не выше половины формы.

Торт "Гости на пороге"

Форму поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-45 минут, до сухой спички. При прокалывании коржа спичкой она должна выходить сухой. Готовый корж достаньте из духовки и дайте постоять 10 минут, после чего извлеките из формы.

Торт "Гости на пороге"

Остывший корж разрежьте на четыре части.

Торт "Гости на пороге"

Соедините мягкое сливочное масло и сгущенное молоко. Взбейте в пышную массу.

Торт "Гости на пороге"

Шоколад растопите на водяной бане, остудите и влейте в крем. Взбейте в однородный воздушный крем.

Торт "Гости на пороге"

Смажьте первую часть кремом. Выложите второй и также смажьте кремом, выложите третью часть.

Торт "Гости на пороге"

Бока и верх покройте оставшимся кремом и выровните.

Торт "Гости на пороге"

Последнюю часть измельчите в блендере в крошку и обсыпьте бока и край торта. Украсьте верх по своему усмотрению, я использовала ягоды, мяту и остатки крема. Торт "Гости на пороге" готов! Приятного аппетита!

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