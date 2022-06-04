Work and Travel USA 2023: FLeaders працевлаштовує українських студентів у США

Далекі мандри світом і пристойний заробіток – ці мрії цілком реально втілити в життя, скориставшись послугами FLeaders. З 2006 року «Студентська Агенція» в Калінінграді організовує поїздки за кордон для студентів. Програма Work and Travel USA – одна з найпопулярніших форм студентського обміну, яка дозволяє поєднувати роботу та подорожі на літніх канікулах у США.

Переваги роботи за програмою

Програма розрахована на студентів, які добре володіють англійською мовою. Після досягнення вісімнадцятирічного віку для них відкриваються широкі можливості набути досвіду роботи на різних вакансіях, у вільний час подорожуючи та знайомлячись із життям країни. У виборі оптимального варіанта зайнятості з травня до вересня допоможе FLeaders. Можна працювати в:

парках розваг та відпочинку (вакансія відповідального за благоустрій та чистоту території, оператор атракціонів);

магазинах (продавець, відповідальний за викладення товару, касир);

готелях (обслуговуючий персонал, покоївка, працівник пральні);

ресторанах та кафе (хостес, касир у фастфуді, офіціант);

басейнах (рятувальник) та ін.

Придбання навичок роботи у сфері торгівлі, послуг та спілкування з клієнтами, вдосконалення мови та пристойний заробіток – все це переваги участі у міжнародних програмах обміну типу «Ворк енд Тревел». Також під час літніх канікул учасники програми зможуть прогулятися Бродвеєм, відвідати Голлівуд та Великий Каньйон, насолодитися красою Yellowstone. Таким чином, канікули в USA мають багато переваг:

дозволяють добре заробити – оплата праці становить $8-$12 за годину або від $1280 на місяць. Тому за умови сумлінної та якісної роботи вартість поїздки окупиться, ви привезете додому солідну суму;

дозволяють подорожувати іншим континентом;

дають додатковий шанс на майбутню успішну кар'єру – досвід роботи в американській компанії та вільне володіння англійською мовою стануть вдалим доповненням резюме.

Що потрібно для участі у програмі

Скільки коштує участь у програмі та які документи потрібні для поїздки, можна дізнатися на сайті агентства Work and Travel USA 2023. Тут же ви детальніше ознайомитеся з можливостями та перевагами проекту, оформіть заявку.