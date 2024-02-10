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Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

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Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

Свекла — это полезный источник витаминов и минералов для человеческого организма. Свеклу использовали в древности для лечения разных заболеваний. В Средние века свеклу уже использовали как косметическое средство. Из свеклы делали помады и румяна. Занимались подобными делами девушки из дворян и помещиков.

Позднее свекла снова стала лекарственным средством. Только теперь свеклу сочетали с другими препаратами.

В истории кулинарии свекла имеет огромный вес из-за культовых рецептов борща, винегрета и Сельди под Шубой. Приготовим еще один свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

  • Свекла — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Пекинская капуста — 200 г;
  • Лук — 2 шт.;
  • Растительное масло — 50 мл;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Кориандр — щепотка;
  • Черный перец — щепотка;
  • Сушеный базилик — ½ ч.л.;
  • Сок лимона — 2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищаем и натираем на терке по-корейски свеклу и морковь.

Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

Шинкуем крупно пекинскую капусту, добавляем к свекле и моркови.

Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости и кладем в салат.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к остальным ингредиентам.

Солим и перчим салат, добавляем сушеный базилик и кориандр. Вливаем в салат сок лимона и тщательно перемешиваем.

Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

Получается простой салат из свежей свеклы. Для этого рецепта не нужно отваривать овощи.

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