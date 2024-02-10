Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

Свекла — это полезный источник витаминов и минералов для человеческого организма. Свеклу использовали в древности для лечения разных заболеваний. В Средние века свеклу уже использовали как косметическое средство. Из свеклы делали помады и румяна. Занимались подобными делами девушки из дворян и помещиков.
Позднее свекла снова стала лекарственным средством. Только теперь свеклу сочетали с другими препаратами.
В истории кулинарии свекла имеет огромный вес из-за культовых рецептов борща, винегрета и Сельди под Шубой. Приготовим еще один свекольный салат.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Пекинская капуста — 200 г;
- Лук — 2 шт.;
- Растительное масло — 50 мл;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Соль — ½ ч.л.;
- Кориандр — щепотка;
- Черный перец — щепотка;
- Сушеный базилик — ½ ч.л.;
- Сок лимона — 2 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Очищаем и натираем на терке по-корейски свеклу и морковь.
Шинкуем крупно пекинскую капусту, добавляем к свекле и моркови.
Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости и кладем в салат.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к остальным ингредиентам.
Солим и перчим салат, добавляем сушеный базилик и кориандр. Вливаем в салат сок лимона и тщательно перемешиваем.
Получается простой салат из свежей свеклы. Для этого рецепта не нужно отваривать овощи.