Салат из сырой свеклы, который я могу есть хоть каждый день. Не надоедает: просто и вкусно

Свекла — это полезный источник витаминов и минералов для человеческого организма. Свеклу использовали в древности для лечения разных заболеваний. В Средние века свеклу уже использовали как косметическое средство. Из свеклы делали помады и румяна. Занимались подобными делами девушки из дворян и помещиков.

Позднее свекла снова стала лекарственным средством. Только теперь свеклу сочетали с другими препаратами.

В истории кулинарии свекла имеет огромный вес из-за культовых рецептов борща, винегрета и Сельди под Шубой. Приготовим еще один свекольный салат.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Пекинская капуста — 200 г;

Лук — 2 шт.;

Растительное масло — 50 мл;

Чеснок — 3 зубчика;

Соль — ½ ч.л.;

Кориандр — щепотка;

Черный перец — щепотка;

Сушеный базилик — ½ ч.л.;

Сок лимона — 2 ч.л.

Приготовление свекольного салата:

Очищаем и натираем на терке по-корейски свеклу и морковь.

Шинкуем крупно пекинскую капусту, добавляем к свекле и моркови.

Нарезаем четверть кольцами лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до мягкости и кладем в салат.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к остальным ингредиентам.

Солим и перчим салат, добавляем сушеный базилик и кориандр. Вливаем в салат сок лимона и тщательно перемешиваем.

Получается простой салат из свежей свеклы. Для этого рецепта не нужно отваривать овощи.