Яке медичне обладнання має великий попит?

Яка медтехніка буде затребувана у 2022 році?

Для ринку медичних виробів 2021 виявився непростим. Зростання виробництва засобів індивідуального захисту супроводжувалося падінням виробництва медичної техніки. В середньому у світі він наблизився до 2%, а в Україні перевищив 5%. Експерти пояснюють феномен транскордонними обмеженнями, локдауном. Гарне медичне обладнання ви можете замовити тут https://metrolab.com.ua/.

Оптичні томографи, факоемульсифікатори та вакуумно-роликова система глибокого лімфодренажу вже скоро увійдуть до топ-5 обладнання, що має високий попит на ринку медичної техніки. Наразі список очолюють комп'ютерні томографи, апарати УЗД, монітори пацієнта, наркозно-дихальне та ендоскопічне обладнання.

Найбільш перспективним обладнанням стали:

апарат штучної вентиляції легенів Mindray SV-300, що зарекомендував себе у боротьбі з COVID-19 та отримав загальне визнання як в Україні, так і за кордоном (за 2020 рік лише в Україні продано понад 4000 таких апаратів); палатний рентген Listem DMH-325, мобільний пристрій для рентген-досліджень у відділеннях хірургії та невідкладної допомоги, а також у медицині катастроф; новий УЗД-апарат Samsung HS30-РУ — вдосконалена альтернатива популярної моделі SonoAce-R7; це ультразвукова система, оснащена сучасними функціями, що дозволяють безпрецедентно розширити можливості діагностики та підвищити її точність; нові оптичні когерентні томографи Topcon OCT-1 Maestro 3D, Topcon Dri OCT Triton, NIDEK Mirante; обладнання користуватиметься значним попитом, оскільки воно необхідно для діагностики зору при терапії цукрового діабету; блок відеокамери для ендоскопічних систем Image1 S CONNECT від Karl Storz; Alcon Centurion та Bausch and Lomb Stellaris — факоемульсифікатори, основний інструмент для лікування катаракти; вакуумно-роликова система преміум-класу для комплексної вакуумної терапії Starvac DX Twin, в якій враховано особливості анатомії та фізіології, що забезпечує глибокий лімфодренаж.

Очікується, що в Україні 2022 рік стане роком відновлення медичної промисловості, але не лише. Експерти вважають, що нинішнього року ринок медичних виробів зросте до 2021 року на 5–6%.