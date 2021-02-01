Яку книгу почитати на дозвіллі?

Чому "Дон Кихот" Сервантес входить в топ кращих книг людства? Який сенс закладений в книзі?

Вас вітає канал Інтелектуального клубу. Поговоримо про безсмертному творі Мігеля де Сервантеса «Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанчський»

Пропоную спочатку згадати, що в нашій пам’яті асоціюється з Дон Кіхотом? Боротьба з вітряками, тазик на голові, шкапа Росинант, божевільний старий, який начитався лицарських романів? Якщо я щось упустив, напишіть в коментарях.

Якщо в пам’яті залишилося це, то, на жаль, один із найвидатніших творів залишилося незрозумілим.

Розберемося, що відбувалося з головним героєм, і які вводи можна зробити. Для цього вибудуємо ланцюжок подій.

Старий приблизно п’ятдесяти років, начитавшись лицарських романів, прийняв рішення нести лицарські ідеали в світі, де лицарів давно вже немає. Таким чином, головний герой створив якийсь сенс.

У кожному своєму дію і битві (найчастіше невдалої), в кожній розмові він слід певного кодексу — довгих благородство, честь, гідність, ввічливість, закоханість. І робить він це повністю усвідомлено, промовляючи все те, що він планує робити, дає якусь інтерпретацію.

І що відбувається через якийсь час? Дон Кіхот збирає навколо себе не тільки простолюдинів, а й знатних людей, змінює їх реальність, об’єднує. Популярність про нього, про його пригоди швидко поширюється, що складно було уявити в самому початку подорожі.

Варто віддати належне головному герою. Весь час він розумів, як його вчинки виглядають з боку, що він схожий на божевільного старого, але продовжував йти своєю дорогою.

Які висновки можна зробити?

1. Створюйте свою реальність, якою б «дивною» вона не була, і люди з часом повірять і підуть за вами.

2. Все, з чим ми стикаємося, — це всього лише інтерпретація. Для одних мідний таз цирульника, для інших золотий шолом Мамбріна.

3. Ми можемо бути ким завгодно, обмежень немає, кожен здатний стати лицарем.

4. Ви можете взяти те, чого мало в нашому світі, на вашу думку, і не дивлячись на всю тяжкість, продовжувати цей стан або принцип (наприклад, честь, справедливість, чесність, доброту).