Без яиц и муки: картофельные пирожки за 10 минут, которые вернут в детство

Если хочется немного поностальгировать, пирожки выглядят идеальной опцией. Не бойтесь – их приготовление может занять считанные минуты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пирожки из картофеля – это особый вкус, который возвращает в приятные мгновения счастливого детства. Для того, чтобы окунуться в щемящую ностальгию, нужно лишь несколько ингредиентов и считанные минуты.

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Быстрый рецепт пирожков из картофеля

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 грамм вареного картофеля;

– 80 грамм крахмала;

– сыр – по желанию.

Приготовление:

Из картофеля делаем пюре, добавляем крахмал и замешиваем тесто. Делим тесто на 9 – 10 частей. При желании в центр каждого кладем кусочек сыра и заворачиваем края. Обжариваем с каждой стороны по 5 – 7 минут. Также можно запечь в духовке на 15 минут.

Приятного аппетита!

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