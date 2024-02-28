ГлавнаяРецептыБез яиц и муки: картофельные пирожки за 10 минут, которые вернут в детство Без яиц и муки: картофельные пирожки за 10 минут, которые вернут в детство На чтение: 1 минута Если хочется немного поностальгировать, пирожки выглядят идеальной опцией. Не бойтесь – их приготовление может занять считанные минуты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирожки из картофеля – это особый вкус, который возвращает в приятные мгновения счастливого детства. Для того, чтобы окунуться в щемящую ностальгию, нужно лишь несколько ингредиентов и считанные минуты. Интересно Как приготовить дешевую рыбу так, чтобы ее можно было подавать в ресторане Быстрый рецепт пирожков из картофеля Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 грамм вареного картофеля; – 80 грамм крахмала; – сыр – по желанию. Приготовление: Из картофеля делаем пюре, добавляем крахмал и замешиваем тесто. Делим тесто на 9 – 10 частей. При желании в центр каждого кладем кусочек сыра и заворачиваем края. Обжариваем с каждой стороны по 5 – 7 минут. Также можно запечь в духовке на 15 минут. Приятного аппетита! Это очень вкусно: как приготовить картофельные кораблики. Поделитесь с друзьями