Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Раньше пироги обязательно готовили в печах. Большие деревенские печи славились своей пышной выпечкой. Однако, не только в печке было дело. Женщины умели правильно замешивать пышное тесто и подбирать начинку к любому празднику. Это создавало особую атмосферу, в которой пироги казались самым вкусным блюдом из всех.

Сейчас сложно создать антураж для деревенских пирогов, тем более в городской квартире. Пироги выпекаются в духовке, на замес теста и начинку не хочется тратить много времени. По этой причине были созданы рецепты простых быстрых пирогов на сковороде.

Приготовим пирог за 15 минут без духовки.

Ингредиенты для ленивого пирога:

Колбаса — 200 г;

Помидор — 2 шт.;

Сыр — 200 г;

Яйца — 3 шт.;

Лаваш — 4 шт.

Приготовление ленивого пирога:

Нарезаем тонкими пластинами колбасу и помидоры. Натираем на крупной терке сыр, ⅓ часть добавляем в миску к яйцам.

Можно по вкусу посолить и добавить специи к сыру с яйцами

В сковороде на растительное масло выливаем ½ часть взбитых яиц с сыром.

Накрываем яичный блин лавашом, на него кладем пластинки помидор и ⅓ часть сыра.

Накрываем сыр лавашом, на него кладем пластины колбасы.

Колбасу также посыпаем сыром, накрываем его третьим лавашом.

На лаваш выливаем остатки яичной смеси, посыпаем сыром.

Застилаем яичную смесь последним лавашом. Под крышкой готовим пирог 7 минут на огне чуть ниже среднего.

Переворачиваем пирог на другую сторону при помощи плоской тарелки и жарим еще 5-7 минут.

В итоге получается пирог с колбасой, сыром и помидором без замеса теста и выпекания в духовке.

Этот пирог слегка по вкусу напоминает пиццу