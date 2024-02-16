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Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

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Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Раньше пироги обязательно готовили в печах. Большие деревенские печи славились своей пышной выпечкой. Однако, не только в печке было дело. Женщины умели правильно замешивать пышное тесто и подбирать начинку к любому празднику. Это создавало особую атмосферу, в которой пироги казались самым вкусным блюдом из всех.

Сейчас сложно создать антураж для деревенских пирогов, тем более в городской квартире. Пироги выпекаются в духовке, на замес теста и начинку не хочется тратить много времени. По этой причине были созданы рецепты простых быстрых пирогов на сковороде.

Приготовим пирог за 15 минут без духовки.

Ингредиенты для ленивого пирога:

  • Колбаса — 200 г;
  • Помидор — 2 шт.;
  • Сыр — 200 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Лаваш — 4 шт.

Приготовление ленивого пирога:

Нарезаем тонкими пластинами колбасу и помидоры. Натираем на крупной терке сыр, ⅓ часть добавляем в миску к яйцам.

Можно по вкусу посолить и добавить специи к сыру с яйцами

В сковороде на растительное масло выливаем ½ часть взбитых яиц с сыром.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Накрываем яичный блин лавашом, на него кладем пластинки помидор и ⅓ часть сыра.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Накрываем сыр лавашом, на него кладем пластины колбасы.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Колбасу также посыпаем сыром, накрываем его третьим лавашом.

На лаваш выливаем остатки яичной смеси, посыпаем сыром.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Застилаем яичную смесь последним лавашом. Под крышкой готовим пирог 7 минут на огне чуть ниже среднего.

Переворачиваем пирог на другую сторону при помощи плоской тарелки и жарим еще 5-7 минут.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

В итоге получается пирог с колбасой, сыром и помидором без замеса теста и выпекания в духовке.

Ленивый пирог на сковороде. Завтрак из лаваша за 25 минут: вкусно и просто

Этот пирог слегка по вкусу напоминает пиццу

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